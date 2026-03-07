Rafaela Silva é ouro e Cargnin bronze no Grand Prix de judô da Áustria

O judô brasileiro subiu ao pódio duas vezes neste sábado (7), segundo dia do Grand Prix da Áustria, e chegou a quatro medalhas na competição. A carioca Rafaela Silva conquistou o segundo título da atual temporada na categoria até 63 quilos, ao derrotar na final a atleta Laura Fazilu (Kosovo). No início de fevereiro, Rafaela já fora campeã no Grand Slam de Paris. Quem também subiu ao pódio hoje foi o gaúcho Daniel Cargnin com medalha de bronze nos 73 kg. Na final, Cargnin superou o compatriota Guilherme de Oliveira. Outro cinco brasileiros (atletas citados ao fim do texto) competem neste domingo (8), a partir das 6h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo online no canal do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) no YouTube,
Atual número 7 do mundo, Rafaela Silva somou mais 700 no ranking mundial com a conquista de hoje e deve subir para o top 5 pela primeira vez. A carioca enfileirou três vitórias seguidas antes da final. Derrotou na estreia a italiana Raffaela Ciano com um ippon – o golpe foi eleito o mais bonito deste sábado (7) pela Federação Internacional de Judô (IJF, na sigla em inglês). Na sequência, ela eliminou a búlgara Yoana Manova com um yuko e um ippon. Depois, nas semifinais, a brasileira superou a espanhola Laura Vázquez Fernández com dois waza-ari.
“Estou muito feliz com o meu desempenho. Sigo confiando no meu processo, no meu trabalho e na minha evolução. Estou muito feliz de me firmar no top 10, porque é muito importante cada passo para se aproximar da vaga olímpica. Eu não fui cabeça-de-chave na maioria das competições do ano passado, então eu não peguei lutas tão boas para poder avançar, mas esse ano estou trabalhando para fazer o meu papel e seguir assim, o que vai ser muito importante visando o Campeonato Mundial”, analisou Rafa Silva, referindo-se à principal competição do ano, de 4 a 11 de outubro, em Baku (Azerbaijão_ no Campeonato Mundial Sênior, em Baku (Azerbaijão).
A campanha de Cargnin até faturar o bronze começou com vitória por yuko na estreia contra o austríaco Alexander Kaserer na categoria até 73 kg. Depois, o gaúcho superou o japonês Ryusei Arakawa com um ippon e, na sequência derrotou o cipriota Kyprianos Andreou com um waza-ari. No entanto, nas semifinais, o brasileiro perdeu para o britânico Ethan Nairne, que depois se sagraria campeão, ao sofrer um yuko durante golden score (tempo extra). A luta 100% brasileira pelo bronze, Cargnin competiu com Guilherme Oliveira, de 21 anos, que vencera quatro de cinco combates deste sábado (7).
“O Guilherme é um atleta que tem muito coração na luta, é muito parecido comigo. Então, eu estou muito feliz por estar sempre avançando, sempre aprendendo. Com medalha ou não, eu sempre aprendo alguma coisa na competição. Acho que é um processo importante rumo a Los Angeles. Eu saí com a medalha daqui, mas também com ensinamentos”, disse Cargnin, que arrematou a quarta medalha das últimas cinco que disputou em competições internacionais.
As primeiros pódios do Brasil no Grand Prix da Áustria saíram na sexta (6), com a prata de Ronald Lima (-66kg) e o bronze de Gabriela Conceição (-52kg).
Neste domingo (8), último dia do torneio, o Brasil vai em busca de mais medalhas com Beatriz Freitas (-78kg) e Giovanna Santos (+78kg), Rafael Macedo (-90kg), Marcelo Gomes (-90kg) e Giovani Ferreira (-100kg). As lutas preliminares (classificatórias) começam a partir de 6h (horário de Brasília), e as finais valendo medalhas estão programadas para às 13h.