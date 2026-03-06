Inter e Grêmio decidem o título do Gauchão 2026 neste domingo no Beira-Rio

O clássico entre Sport Club Internacional e Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense acontece neste domingo (8), às 18h, no estádio Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, valendo o título do Campeonato Gaúcho de Futebol.
A Rádio Província fará a transmissão do confronto a partir das 17h30, em cadeia com a Rádio Gaúcha, levando todos os detalhes do clássico para os torcedores.
O Grêmio chega para o duelo com vantagem confortável após vencer a primeira partida por 3 a 0, disputada na Arena do Grêmio. Com esse resultado, o time tricolor pode até perder por dois gols de diferença que ainda assim ficará com o título.
Já o Internacional precisa de uma vitória por quatro gols de diferença para conquistar o campeonato no tempo normal. Caso vença por três gols, a decisão será definida nas cobranças de pênaltis.
Prováveis escalações do Gre-Nal 451
Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres e Aguirre (Allex ou Victor Gabriel); Ronaldo e Paulinho; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré.
Técnico: Paulo Pezzolano.
Grêmio: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Arthur e Monsalve; Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius.
Técnico: Luís Castro.
Arbitragem
A arbitragem do clássico ficará a cargo de Rafael Rodrigo Klein, com assistências de Maira Mastella Moreira e Tiago Augusto Kappes Diel.
No comando do árbitro de vídeo (VAR) estará Marcello Ignacio Domingues Neto.
Situação das equipes
O Internacional entra pressionado após a derrota no jogo de ida e aposta na força da torcida no Beira-Rio para tentar uma reação histórica. O técnico Paulo Pezzolano deve manter a base da equipe utilizada no primeiro confronto, realizando ajustes na defesa após a expulsão de Bernabei.
Entre as alternativas para o setor estão o zagueiro Victor Gabriel improvisado na lateral, o lateral-direito Braian Aguirre atuando no lado oposto ou até o jovem meia Allex exercendo função mais recuada.
Do lado do Grêmio, o ambiente é de confiança após a vitória expressiva no primeiro duelo. A tendência é que o treinador Luís Castro repita a formação titular que atuou na Arena, buscando administrar a vantagem construída e garantir o título estadual.
