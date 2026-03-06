Sexta, 06 de Março de 2026
Flamengo/Gurias do Yucumã representará Tenente Portela e Região no Gauchão Feminino Sub-15, que inicia em 18 de abril

Por: Andre Eberhardt Fonte: Observador Regional com informações do Blog Bola na Rede
06/03/2026 às 10h45
(Foto: Reprodução Observador Regional)

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) realizou nesta quinta-feira (5) o Conselho Técnico que definiu os detalhes da disputa do Gauchão Feminino Sub-15 de 2026. O encontro reuniu dirigentes e representantes dos dez clubes participantes para estabelecer o formato da competição, que tem início previsto para o dia 18 de abril e deve se estender até o mês de junho.

A reunião contou com a presença do vice-presidente da entidade, Antônio Luiz Dal Prá, e foi conduzida pelo diretor financeiro Marcelo Ducati. Durante o encontro, integrantes do Departamento de Competições apresentaram o projeto do campeonato e realizaram ajustes no regulamento junto aos clubes participantes.

 

Entre as equipes presentes, o Flamengo/Gurias do Yucumã, de Tenente Portela, esteve representado pelo seu diretor-presidente Ildo Scapini, que participou das definições do formato da competição e do sorteio dos grupos.

Ao todo, o campeonato contará com 28 partidas distribuídas em 10 datas.

Modelo de disputa

O regulamento aprovado estabelece que os dez clubes serão divididos em dois grupos com cinco equipes cada. Na primeira fase, os times se enfrentam em turno único dentro de suas chaves, totalizando cinco rodadas.

Os líderes de cada grupo avançam diretamente às semifinais. Já os segundos e terceiros colocados disputarão uma fase eliminatória em jogo único, com cruzamento entre as chaves (2º de um grupo contra o 3º do outro), definindo assim as duas vagas restantes para a semifinal.

As semifinais e a final serão disputadas em partidas de ida e volta.

Grupos do Gauchão Feminino Feminino Sub-15

Grupo 1
Internacional, FEVAT, Aimoré, Flamengo de Tenente Portela e APAFUT.

Grupo 2
Grêmio, Guarani-VA, Novo Hamburgo, Pelotas e Minas de Candiota.

Ao comentar a participação do clube na competição, o diretor-presidente do Flamengo/Gurias do Yucumã, Ildo Scapini, destacou a importância do torneio para o fortalecimento do futebol feminino na região.

“Estamos muito confiantes e trabalhando forte para representar bem Tenente Portela e toda a região. A equipe está preparada para essa competição, que reúne grandes clubes do futebol gaúcho. Nesta primeira fase, teremos a alegria de sediar dois jogos em nosso estádio, em Tenente Portela, o que também será uma oportunidade para a comunidade acompanhar e apoiar nossas meninas”, afirmou Scapini.





