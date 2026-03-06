Sexta, 06 de Março de 2026
TV Brasil estreia transmissões de 2026 da Liga de Basquete Feminino

Apresentações recomeçam no domingo (8), Dia Internacional da Mulher

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/03/2026 às 08h02
© Giuliano Abrahão/LBF

A TV Brasil inicia as transmissões dos jogos da temporada 2026 da Liga de Basquete Feminino (LBF), principal competição da modalidade, a partir deste domingo (8), Dia Internacional da Mulher. Semanalmente, sempre ao vivo, às 11h, será apresentada uma partida exclusiva por rodada.

A competição ganha a telinha da emissora pública pelo terceiro ano consecutivo. Na fase de classificação, a TV Brasil acompanha pelo menos 22 confrontos com exclusividade. Em 2026, o canal ainda mostra as emoções da decisão da Copa LBF.

O duelo de abertura da Liga de Basquete Feminino (LBF) tem transmissão na jornada esportiva da emissora com o jogo Santo André x Pontz São José. A bola vai ao ar na primeira disputa do campeonato, às 11h de domingo (8).

No mês de março, além desse confronto, a TV Brasil transmite mais três partidas: Sodiê Mesquita x Salvador Basketall no dia 15, Cerrado Basquete x Salvador Basketall no dia 22 e Pontz São José x Sampaio Basquete no dia 29. Os três jogos ocorrem no mesmo horário, às 11h.

Tela do esporte feminino

As transmissões da Liga de Basquete Feminino (LBF) integram a estratégia da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), gestora da TV Brasil, de valorizar o esporte feminino no país, ampliar o acesso das pessoas às competições e promover a aproximação entre o público do canal e a modalidade.

Além dos duelos da LBF, a emissora já está exibindo as partidas do Brasileirão Feminino da Série A1. Durante o ano, além da elite do futebol de mulheres, a TV Brasil mostra as fases decisivas das séries A2 e A3, a partir das semifinais. Ainda traz para a telinha as emoções dos confrontos finais das categorias de base com a disputa pelo título do Brasileirão Feminino Sub-17 e Sub-20.

As disputas ganham visibilidade ainda maior por meio da parceria com os canais que fazem parte da Rede Nacional de Comunicação Pública ( RNCP ) e retransmitem a programação da TV Brasil em seus estados. Em 2025, a emissora também compartilhou com o público as emoções da Conmebol Copa América de Futebol Feminino.

Audiência nas jornadas esportivas

A TV Brasil e a RNCP ampliaram a visibilidade do basquete feminino no país no ano passado e chegaram a mais de 1,4 milhão de pessoas, com a transmissão da Liga de Basquete Feminino (LBF). Os dados são da Kantar Ibope Media e levaram em conta aferições feitas em 11 mercados.

Com alcance de mais de 1,2 milhão de domicílios, o tempo total de horas vistas nas 24 partidas transmitidas da modalidade foi superior a 784 mil. Os dados consolidaram a competição como um dos destaques da grade esportiva da TV Brasil.

Houve equilíbrio entre homens e mulheres, com maior concentração nas faixas etárias superiores a 25 anos. As classes sociais C, D e E representaram 80% do público, reforçando o papel da televisão pública em democratizar o acesso ao esporte e levar o basquete feminino a diferentes realidades sociais.

Para o levantamento, foram aferidos os seguintes mercados: TV Brasil (RJ, SP e DF), Grande Florianópolis (TV UFSC), Grande Goiânia (TV UFG), Grande Recife (TVU), Manaus (TV Encontro das Águas), Grande Porto Alegre (TVE/RS), Grande Salvador (TVE Bahia), Grande Belém (TV Cultura do Pará) e Grande Fortaleza (TV Ceará).

Com a última temporada do Brasileirão Feminino Série A1, a TV Brasil registrou crescimento de 23,8% na audiência média em 2025 na comparação ao ano anterior, com destaque para as praças do Distrito Federal, Rio de Janeiro e de São Paulo.

O desempenho representa 51% acima da média geral da emissora no mesmo período. O alcance médio por jogo passou de 118 mil para 140 mil domicílios e, considerando as emissoras da RNCP , o alcance foi de 3 milhões de espectadores no primeiro semestre de 2025.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize .

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
