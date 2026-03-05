Quinta, 05 de Março de 2026
Final do Campeonato Baiano será mostrada sábado (7) pela TV Brasil

Transmissão começa às 16h em parceria com a TVE Bahia

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
05/03/2026 às 08h11

A TV Brasil exibe neste sábado (7) a grande final do Campeonato Baiano 2026. Bahia e Vitória entram em campo na Arena Fonte Nova, em Salvador, a partir das 17h. A emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) inicia a transmissão às 16h, com um pré-jogo especial. A exibição é feita com sinal gerado pela emissora parceira, TVE Bahia, que integra a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

O time tricolor chega à final com a melhor campanha no acumulado da competição estadual. No entanto, ser o mandante na decisão é a única vantagem do Bahia. Em caso de empate no tempo normal, o campeão baiano de 2026 vai ser conhecido em disputa de pênaltis.

Sobre o Campeonato Baiano

A edição 2026 do Campeonato Baiano sofreu mudanças em relação a anos anteriores. Iniciada em 10 de janeiro, a competição ocorreu paralelamente ao Campeonato Brasileiro e teve redução de datas, passando de 13 para 11 jogos. A primeira fase teve nove rodadas, com as quatro melhores equipes classificadas para as semifinais, que, assim como a final, foram disputadas em jogo único.

Participaram do Campeonato Baiano 2026 dez clubes: Bahia, Vitória, Atlético de Alagoinhas, Jacuipense, Porto, Juazeirense, Jequié, Barcelona de Ilhéus, Bahia de Feira e Galícia.

Jornada esportiva da TV Brasil em 2026

Além do Campeonato Baiano, a TV Brasil, emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), exibiu mais três campeonatos estaduais de futebol, o capixaba, o cearense e o paraense . As transmissões dos campeonatos estaduais são exibidas para todo o país e geradas a partir das emissoras parceiras que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública .

Nesses confrontos, a cobertura, a narração e os comentários são realizados pelas equipes dos canais dos quatro estados: TVE Bahia, TVE Espírito Santo, TV Ceará e TV Cultura do Pará.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize .

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play , no site ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV .

DENGUE
