Basquete: Brasil luta, mas perde para China antes do Pré-Mundial

Seleção feminina fará último amistoso contra asiáticas na sexta, às 8h

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/03/2026 às 16h52

A seleção brasileira feminina de basquete travou um embate emocionante contra a China nesta quarta-feira (4), no primeiro amistoso preparatório antes do Pré-Mundial, que começa daqui a sete dias. Após saírem em desvantagem, as brasileiras reagiram no último quarto e arrancaram o empate, forçando a prorrogação. No entanto, no tempo extra, a China marcou 10 pontos contra cinco do Brasil, e levou a melhor por 74 a 69.

As brasileiras, comandadas pela técnica norte-americana Pokey Chatman, voltarão a enfrentar as asiáticas em Changsha, casa das adversárias, na próxima sexta (8), a partir das 8h (horário de Brasília). Brasil e China estão no grupo A do Pré-Mundial, assim como Mali, Sudão do Sul e República Tcheca.

Apesar do domínio das asiáticas em boa parte do jogo de hoje, as brasileiras mostraram forte poder de recuperação. O time ajustou a marcação e controlou o último quarto, revertendo uma diferença de 15 pontos. Um dos destaques foi a lateral Cacá, que a dois centésimos de segundos do fim do tempo regulamentar, acertou um arremesso de três pontos do meio da quadra, igualando o placar em 64 a 64. A jogadora anotou ainda outros seis pontos.

Quem também brilhou em quadra foi a pivô Kamilla Cardoso, que marcou 17 pontos e 12 rebotes. A armadora Débora Costa contribuiu com nove pontos no placar final.

Nesta quarta (4), a seleção entrou em quadra com desfalques de peso, como Damiris Dantas, Iza Varejão, Bella Nascimento e Emanuely Oliveira. As jogadoras jogam na Europa e ainda ainda cumprem compromissos com os clubes antes de se juntar ao elenco.

Estreia do Brasil no Pré-Mundial

A seleção terá pela frente na estreia a Bélgica, atual campeã da EuroWomen e já classificada para a Copa do Mundo de basquete. O jogo será na próxima quarta (11), às 5h30, em Wuhan (China). O Pré-Mundial distribuirá quatro vagas às equipes com maior pontuação em cada chave.

A competição ocorrerá concomitantemente em outras três sedes. Em San Juan (Porto Rico) competirão as seleções da Nova Zelândia, Estados Unidos (já classificada), Itália, Espanha, Porto Rico e Senegal. Já as seleções de Turquia, Argentina, Austrália (classificada), Canadá e Japão disputarão o torneio em Istambul (Turquia). Por fim, em Lyon-Villeurbanne (França) a disputa reunirá Colômbia, Filipinas, Alemanha (classificada), Coreia do Sul, França e Nigéria (classificada).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
