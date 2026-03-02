Na Arena, Grêmio vence o Inter por 3 a 0 no primeiro jogo das finais do Gauchão

Jogando em casa na noite desse domingo (1º), o Grêmio venceu o Inter por 3 a 0 no clássico 450, conquistando grande vantagem para o duelo de volta das finais do Campeonato Gaúcho. Já o Colorado precisará ganhar por quatro gols diferença a partida no Estádio Beira-Rio, domingo que vem (8), para conquistar o título.

Enamorado fez o primeiro gol do Grêmio aos 39 min do primeiro tempo, aos 45 Amuzu ampliou e Carlos Vinícius fechou o placar aos 24 min da segunda etapa.

O jogo

O Grenal começou estudado e ‘truncado’, com uma leve superioridade do Grêmio. A primeira boa chance aconteceu apenas aos 20, com Amuzu. O atacante belga recebeu em velocidade contra Gabriel Mercado e, no um contra um, chutou muito mal pela linha de fundo.

lance apresentou perigo ao Inter, que se defendia e tentava acionar ataques principalmente pelo lado esquerdo, com Bernabei e Carbonero.

O Grêmio teve um contra-ataque ‘mortal’ com Amuzu, que carregou a bola e passou por Bernabei. O lateral-esquerdo derrubou o atacante e, direto, levou cartão vermelho: Inter com um a menos.

Logo depois da vantagem numérica em campo, o Grêmio abriu o placar na Arena, em Porto Alegre. Enamorado, de fora da área, fez o gol aos 39 minutos do primeiro tempo: 1 a 0 Grêmio.

Com 45′ do primeiro tempo, Amuzu ampliou o placar para o Grêmio: 2 a 0. O belga ficou novamente na cara do gol e não desperdiçou. A jogada começou com uma roubada de bola de Viery.

Os atletas do Inter reclamaram muito do gol, pois Ronaldo estava caído no chão no momento da bola na rede.

Na etapa complementar, o técnico Paulo Pezzolano montou um time mais defensivo para tentar ‘estancar’ o buraco causado pela expulsão de Bernabei. Os comandados de Luís Castro seguirem melhores, e acumularam chegadas ofensivas, sem grande perigo.

Alan Patrick perdeu a bola aos 24 minutos do segundo tempo para Arthur, que tocou para Carlos Vinicius, livre, encobrir o goleiro Rochet. Victor Gabriel tentou tirar, mas não conseguiu: 3 a 0.

O melhor lance depois do terceiro gol do Grêmio foi de Gustavo Martins, de cabeça, aos 41′. O zagueiro parou no travessão de Rochet.

Com o resultado no duelo de ida, o Tricolor pode perder por até dois gols de diferença na volta que, mesmo assim, será campeão gaúcho.

Se o Inter ganhar por três de diferença, a decisão será definida para os pênaltis.







■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp









