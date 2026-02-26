Quinta, 26 de Fevereiro de 2026
Brasil estreia em Grand Slam de judô no Uzbequistão nesta madrugada

Competição vai até domingo com 370 atletas de 39 países

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/02/2026 às 19h41

O judô brasileiro estreia a partir das 2h30 (horário de Brasília) desta sexta-feira (27) no tradicional Grand Slam de Tashkent (Uzbequistão). A competição - segunda etapa do calendário da Federação Internacional de Judô (IJF) – reunirá ao todo 370 atletas de 39 países. Entre eles, estão 15 representantes da Amarelinha (seis na disputa feminina e nove na masculina). As lutas dos brasileiros terão transmissão ao vivo online no canal Time Brasil no YouYube. O Grand Slam vai até domingo (1º de março) e distribuirá até 1000 pontos no ranking mundial.

Entre os destaques da Amarelinha está o paulista Michel Augusto (vice-líder no ranking da categoria abaixo dos 60 quilos), que estreia no tatame nesta sexta (27), assim Roger Pereira (-60 kg), Ronald Lima (-66 kg), Gabriela Conceição (-52 kg), Bianca Reis (-57 kg) e Jéssica Lima (-57 kg) - confira AQUI o chaveamento e a programação ao final do texto.

[Post Instagram]

O auge da Amarelinha no Gran Slam de Tashkent ocorreu na edição de 2022, com medalhas de ouro de Rafaela Silva e Mayra Aguiar; uma prata de Beatriz Souza e um bronze de Daniel Cargnin. No ano passado, pós-Olimpíada de Paris, o país não subiu ao pódio.

Aberta oficialmente no início deste mês, a temporada de 2026 do judô começou bem para os brasileiros. A começar pela carioca Rafaela Silva, que faturou ouro na categoria até 63 quilos no Grand Slam de Paris. Quem também já subiu ao pódio neste que lforam Sarah Souza (até 57 kg) e Thauana Silva (acima de 78 kg), com ouro e bronze, respectivamente, no Open Europeu de Ljubljana (Eslovênia).

Brasileiros no Grand Slam de Tashkent 2026

Equipe Feminina

52kg — Gabriela Conceição (Minas Tênis Clube/FMJ-MG)

57kg — Bianca Reis (E.C. Pinheiros/FPJUDO-SP)

57kg — Jéssica Lima (Sogipa/FGJ-RS)

78kg — Beatriz Freitas (E.C. Pinheiros/FPJUDO-SP)

78kg — Karol Gimenes (C.R. Flamengo/FJERJ-RJ)

+78kg — Giovanna Santos (C.R. Flamengo/FJERJ-RJ)

Equipe Masculina

60kg — Michel Augusto (SESI-SP/FPJUDO-SP)

60kg — Roger Pereira (E.C. Pinheiros/FPJUDO-SP)

66kg — Ronald Lima (E.C. Pinheiros/FPJUDO-SP)

73kg — Guilherme de Oliveira (Paineiras do Morumby/FPJUDO-SP)

73kg — Jeferson Santos Júnior (Projeto Olhar Futuro/FPJUDO-SP)

81kg — Gabriel Falcão (Instituto Reação/FJERJ-RJ)

90kg — Rafael Macedo (Sogipa/FGJ-RS)

90kg — Marcelo Gomes (C.R. Flamengo/FJERJ-RJ)

100kg — Giovani Ferreira (E.C. Pinheiros/FPJUDO-SP)

Programação

SEXTA-FEIRA (27)

Competem Gabriela Conceição (-52kg), Bianca Reis (-57kg), Jéssica Lima (-57kg), Michel Augusto (-60kg), Roger Pereira (-60kg) e Ronald Lima (-66kg)

Lutas preliminares (classificatórias) às 2h30 e finais às 9h;

SÁBADO (28)

Competem Guilherme de Oliveira (-73kg), Jeferson Santos Júnior (-73kg) e Gabriel Falcão (-81kg)

Lutas preliminares às 2h30 e finais às 9h;

DOMINGO (1º de março)

Competem Beatriz Freitas (-78kg), Karol Gimenes (-78kg), Giovanna Santos (+78kg), Rafael Macedo (-90kg), Marcelo Gomes (-90kg) e Giovani Ferreira (-100kg)

Lutas preliminares às 3h e finais às 9h.

