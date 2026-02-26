Quinta, 26 de Fevereiro de 2026
Abril Verde: mês reforça combate ao sedentarismo

O Conselho Federal de Educação Física (CONFEF) promove, em abril, a campanha Abril Verde.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/02/2026 às 12h17

O Conselho Federal de Educação Física (CONFEF) promove, em abril, a campanha Abril Verde, uma iniciativa de conscientização voltada para o combate ao sedentarismo e à promoção de hábitos de vida saudáveis. Com o objetivo de alertar a população sobre os riscos da inatividade física, a campanha busca mobilizar brasileiros de todas as idades a incorporarem o movimento em suas rotinas diárias.

Tendo sido lançado em 2022, a iniciativa conta com dois Projetos de Lei em tramitação, um na Câmara dos Deputados (PL 1088/2025) e outro no Senado Federal (PL 1063/2022). Isto porque o sedentarismo é hoje um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão e diabetes. Além disso, a falta de exercício físico regular impacta diretamente a sobrecarga do sistema de saúde.

Um dos pilares centrais da campanha é a valorização da orientação profissional. O CONFEF ressalta que a prática de atividades físicas deve ser acompanhada por profissionais de Educação Física devidamente registrados no CREF, garantindo que os exercícios sejam realizados de forma segura, eficiente e personalizada.

Na sua quinta edição, o Abril Verde, mês de combate ao sedentarismo, não irá apenas informar, mas criar uma rede de incentivo que perdure além do mês, consolidando a Educação Física como um instrumento indispensável de prevenção e bem-estar social.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
