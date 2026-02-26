Quinta, 26 de Fevereiro de 2026
16°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Rádio Nacional transmite decisão da Recopa entre Flamengo e Lanús

Transmissão tem início às 21h15 desta quinta-feira

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/02/2026 às 10h57

A Rádio Nacional transmite, nesta quinta-feira (26), a partida entre Flamengo e Lanús (ARG) pelo jogo de volta da Conmebol Recopa, valendo a taça. A bola rola às 21h30 e a emissora entra com o pré-jogo 15 minutos antes, às 21h15. O palco da disputa será o Maracanã, no Rio de Janeiro.

A transmissão da Rádio Nacional contará com equipe especializada para levar aos amantes de futebol todas as emoções do confronto. A narração será de André Luiz Mendes. Os comentários ficarão por conta de Rodrigo Ricardo e Bruno Mendes comandará a reportagem e o plantão da rodada.

A partida entra no ar para parte da rede em AM e ondas curtas (OC), além da FM no Rio de Janeiro, no Alto Solimões, Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) e parceiros. A Nacional FM nas demais praças segue com o conteúdo musical. O ouvinte pode ficar ligado nas produções preferidas pelo dial, no app Rádios EBC e no site da emissora. Os áudios ainda estão disponíveis em tempo real por streaming nas duas plataformas.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

No jogo de ida que foi disputado em solo argentino na quinta-feira (19), o Lanús venceu o Flamengo por 1 a 0. Diante desse cenário, a equipe carioca precisará vencer por dois gols de diferença para levantar o troféu no tempo normal. Empate dá o título ao Lanús. Caso o Flamengo vença por um gol de diferença, haverá prorrogação e, em caso de novo empate, o campeão será definido nos pênaltis.

Conmebol Recopa

A Recopa é uma competição de futebol organizada anualmente pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) que define o "campeão dos campeões" do continente. A competição coloca frente a frente, em jogos de ida e volta, os vencedores dos dois principais torneios da América do Sul da temporada anterior: o campeão da Copa Libertadores e o campeão da Copa Sul-Americana.

A Recopa é uma decisão direta de título, servindo como uma consagração final para os clubes que dominaram o cenário sul-americano no ano anterior. O título é decido pelo placar agregado dos jogos de ida e volta.

Cobertura

Esporte que é paixão do povo brasileiro, o futebol é um dos destaques da programação da Rádio Nacional , emissora pública referência em transmissões de partidas no país há nove décadas. Os jogos das principais competições e as notícias mais importantes têm espaço nas jornadas esportivas diárias.

Os torcedores podem ficar ligados pelo rádio, site ou streaming para acompanhar as emoções das disputas entre os maiores clubes brasileiros. Antes e depois dos confrontos, o ouvinte se informa sobre a preparação das equipes e a repercussão do placar nas ondas da Nacional .

A equipe da Rádio Nacional reúne craques da crônica esportiva. São produtores, jornalistas e apresentadores que buscam o diferencial da notícia. Além de informar o público nas ondas do rádio, o time também faz bonito na telinha da TV Brasil . Os profissionais realizam o programa Stadium , de segunda a sexta, às 12h30, e de terça a sexta, às 18h30.

Sempre ao vivo, as tradicionais produções da emissora pública trazem análises e apurações atualizadas. O esporte tem espaço destacado na programação do canal. O telejornal diário Repórter Brasil , às 12h45 e às 19h, também oferece uma ampla cobertura dos principais resultados do dia.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 2 horas

Abril Verde: mês reforça combate ao sedentarismo

O Conselho Federal de Educação Física (CONFEF) promove, em abril, a campanha Abril Verde.
Esportes Há 13 horas

Vini Jr brilha e ajuda Real a despachar Benfica na Liga dos Campeões

Time espanhol derrotou equipe portuguesa por 2 a 1 no Bernabéu
Esportes Há 21 horas

Promessa do taekwondo nacional, Cauã Batista morre aos 18 anos no RJ

Ele estava internado há uma semana no Hospital Municipal Miguel Couto

 Manuel Aguero
Esportes Há 21 horas

Equipe brasileira conquista pole na abertura da IMSA 2026

Celso Neto e Raphael Reis registraram os melhores tempos da classificação e largaram na primeira posição da IMSA Michelin Pilot Challenge na classe...

 © Arte EBC
Esportes Há 1 dia

Palmeiras e Fluminense jogam nesta quarta; Rádio Nacional transmite

Emissora inicia jornada esportiva às 21h15

Tenente Portela, RS
28°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 29°
27° Sensação
2.55 km/h Vento
33% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h26 Nascer do sol
19h10 Pôr do sol
Sexta
33° 12°
Sábado
35° 14°
Domingo
36° 15°
Segunda
36° 17°
Terça
32° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 6 minutos

Câmara aprova divulgação, em meios de comunicação, de serviço para denúncias de violência contra a mulher
Saúde Há 6 minutos

Saúde envia equipes do SUS para áreas atingidas pela chuva em Minas
Senado Federal Há 19 minutos

CPMI do INSS: Paulo Camisotti depõe à tarde; dois depoentes faltam
Câmara Há 19 minutos

Câmara aprova uso de recursos de fundo garantidor em operações do Pronaf; acompanhe
Geral Há 20 minutos

Vale do Paraíba e litoral paulista estão em alerta de perigo hoje

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 +0,50%
Euro
R$ 6,07 +0,40%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 365,956,32 -2,88%
Ibovespa
190,332,17 pts -0.48%
Mega-Sena
Concurso 2976 (24/02/26)
07
09
10
21
28
43
Ver detalhes
Quina
Concurso 6961 (25/02/26)
15
45
55
62
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3621 (25/02/26)
01
02
04
06
07
09
10
11
13
15
18
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2892 (25/02/26)
09
13
28
32
40
42
45
48
57
59
61
64
66
70
75
76
77
78
80
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2929 (25/02/26)
01
20
24
27
34
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias