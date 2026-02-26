Rádio Nacional transmite decisão da Recopa entre Flamengo e Lanús

A Rádio Nacional transmite, nesta quinta-feira (26), a partida entre Flamengo e Lanús (ARG) pelo jogo de volta da Conmebol Recopa, valendo a taça. A bola rola às 21h30 e a emissora entra com o pré-jogo 15 minutos antes, às 21h15. O palco da disputa será o Maracanã, no Rio de Janeiro.

A transmissão da Rádio Nacional contará com equipe especializada para levar aos amantes de futebol todas as emoções do confronto. A narração será de André Luiz Mendes. Os comentários ficarão por conta de Rodrigo Ricardo e Bruno Mendes comandará a reportagem e o plantão da rodada.

A partida entra no ar para parte da rede em AM e ondas curtas (OC), além da FM no Rio de Janeiro, no Alto Solimões, Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) e parceiros. A Nacional FM nas demais praças segue com o conteúdo musical. O ouvinte pode ficar ligado nas produções preferidas pelo dial, no app Rádios EBC e no site da emissora. Os áudios ainda estão disponíveis em tempo real por streaming nas duas plataformas.



>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

No jogo de ida que foi disputado em solo argentino na quinta-feira (19), o Lanús venceu o Flamengo por 1 a 0. Diante desse cenário, a equipe carioca precisará vencer por dois gols de diferença para levantar o troféu no tempo normal. Empate dá o título ao Lanús. Caso o Flamengo vença por um gol de diferença, haverá prorrogação e, em caso de novo empate, o campeão será definido nos pênaltis.

Conmebol Recopa

A Recopa é uma competição de futebol organizada anualmente pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) que define o "campeão dos campeões" do continente. A competição coloca frente a frente, em jogos de ida e volta, os vencedores dos dois principais torneios da América do Sul da temporada anterior: o campeão da Copa Libertadores e o campeão da Copa Sul-Americana.

A Recopa é uma decisão direta de título, servindo como uma consagração final para os clubes que dominaram o cenário sul-americano no ano anterior. O título é decido pelo placar agregado dos jogos de ida e volta.

Cobertura

Esporte que é paixão do povo brasileiro, o futebol é um dos destaques da programação da Rádio Nacional , emissora pública referência em transmissões de partidas no país há nove décadas. Os jogos das principais competições e as notícias mais importantes têm espaço nas jornadas esportivas diárias.

Os torcedores podem ficar ligados pelo rádio, site ou streaming para acompanhar as emoções das disputas entre os maiores clubes brasileiros. Antes e depois dos confrontos, o ouvinte se informa sobre a preparação das equipes e a repercussão do placar nas ondas da Nacional .

A equipe da Rádio Nacional reúne craques da crônica esportiva. São produtores, jornalistas e apresentadores que buscam o diferencial da notícia. Além de informar o público nas ondas do rádio, o time também faz bonito na telinha da TV Brasil . Os profissionais realizam o programa Stadium , de segunda a sexta, às 12h30, e de terça a sexta, às 18h30.

Sempre ao vivo, as tradicionais produções da emissora pública trazem análises e apurações atualizadas. O esporte tem espaço destacado na programação do canal. O telejornal diário Repórter Brasil , às 12h45 e às 19h, também oferece uma ampla cobertura dos principais resultados do dia.