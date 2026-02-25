Quarta, 25 de Fevereiro de 2026
Promessa do taekwondo nacional, Cauã Batista morre aos 18 anos no RJ

Ele estava internado há uma semana no Hospital Municipal Miguel Couto

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
25/02/2026 às 17h08

O taekwondo brasileiro está de luto. Morreu na noite de terça-feira (24), aos 18 anos, o lutador Cauã Batista Gomes, considerado uma das promessas do país da modalidade. Ele faleceu no Hospital Municipal Miguel Couto, na zona sul do Rio de Janeiro, onde estava internado há uma semana. Durante o período, Cauã recebeu doações de sangue após c ampanha de amigos nas redes sociais. A causa da morte não foi revelada.

O jovem atleta representaria o estado do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (26) na Seletiva Aberta Nacional, disputa que visa a formação da seleção brasileira de taekwondo de 2026. Cauã Gomes competiria na categoria adulto até 63 quilos. Anteriormente, Cauã já havia competido em vários torneios de base.

Em nota de pesar, a Confederação Brasileira de Taekwondo (CTKD) homenageou o atleta e se solidarizou com familiares e amigos de Cauã.

“Jovem talento do taekwondo brasileiro, Cauã era um atleta conhecido pela dedicação, pelo respeito e pela paixão ao esporte, querido por todos os que tiveram a oportunidade de acompanhá-lo dentro e fora das competições”, afirmou a CBTKD.

Cauã Batista iniciou no taekwondo aos nove anos de idade no centro de treinamento (CT) de artes marciais Soares Team e lá seguiu como atleta durante a curta carreira. Em mensagem publicada nas redes sociais, o CT Soares Team lamentou a perda precoce do lutador.

“Cauã Batista Gomes, nosso aluno desde os 9 anos, formado pela Escola Soares Team, foi exemplo dentro e fora do Dojang - um atleta admirável, competidor incansável e um verdadeiro lutador da vida. Sua partida hoje deixa uma dor imensa, mas também um legado inesquecível de garra, disciplina e determinação em tudo que se propôs a fazer”.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
