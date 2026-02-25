Quarta, 25 de Fevereiro de 2026
Equipe brasileira conquista pole na abertura da IMSA 2026

Celso Neto e Raphael Reis registraram os melhores tempos da classificação e largaram na primeira posição da IMSA Michelin Pilot Challenge na classe...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
25/02/2026 às 16h43
Equipe brasileira conquista pole na abertura da IMSA 2026
Manuel Aguero

A temporada 2026 da IMSA Michelin Pilot Challenge começou em 23 de janeiro no Daytona International Speedway, nos Estados Unidos, com uma corrida de quatro horas que reuniu carros das categorias Grand Sport (GS) e Touring Car (TCR), disputando simultaneamente na mesma pista. Antes da prova, os carros passaram por uma classificação para definir a ordem de largada da corrida.

Na classe TCR, a equipe brasileira Stallion Motorsports participou da etapa de abertura com os pilotos Celso Neto e Raphael Reis, que registraram os melhores tempos na classificação, garantindo a pole position — a primeira posição de largada da categoria — e mantiveram a liderança durante as voltas iniciais da prova.

Flávio Bergmann, diretor de Marketing e Comunicação da Stallion Motorsports afirma que conquistar a pole position na primeira corrida da temporada foi um feito inédito para uma equipe estreante. "Realmente ficamos satisfeitos em saber que todo o trabalho pré-temporada foi feito de maneira certeira".

Na estreia da equipe na competição, a dupla pilotou o Cupra Leon VZ TCR nº 77, sob comando brasileiro e equipe técnica composta por americanos e latinos. "Daytona é um palco onde historicamente os brasileiros podem se destacar", declara o executivo.

Durante um período de bandeira amarela, enquanto aguardava a relargada com os pneus mantendo a temperatura em um procedimento padrão, Celso Neto foi atingido por um carro da classe GS que vinha trafegando pela pista. O impacto danificou o carro, impossibilitando a continuidade da corrida.

Segundo o diretor de marketing e comunicação, a Stallion Motorsports tem se preparado para os desafios de uma temporada completa na IMSA Michelin Pilot Challenge 2026, usando a experiência das temporadas anteriores, do relacionamento, rede de contatos e todo o conhecimento para articular e viabilizar de forma competitiva sua atuação.

Para Bergmann, o desempenho da dupla brasileira em Daytona impacta a imagem da Stallion Motorsports diante de patrocinadores e parceiros, especialmente considerando a competitividade da classe TCR. Ele acredita que o desempenho na abertura da temporada deu visibilidade à equipe e reforça que estão trabalhando para mantê-la ao longo do ano.

"Em um campeonato tão técnico quanto a IMSA Michelin Pilot Challenge, assumir a posição de honra diante de equipes estabelecidas consagra o trabalho de meses de desenvolvimento, ensaios, planejamento e preparo físico dos pilotos. A temporada ainda tem muitos capítulos pela frente, e com um início desse calibre, a Stallion Motorsports segue sendo uma das equipes mais observadas nas futuras etapas", comenta.

Para mais informações, basta acessar: cneto.net/


