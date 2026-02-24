Terça, 24 de Fevereiro de 2026
Governo do Estado encerra fase de seleção e contempla 193 projetos do RS Seguro Esporte

O Programa RS Seguro Esporte , braço do RS Seguro, do governo do Estado, destaca-se por unir, de forma inédita, as áreas do esporte e da segurança ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
24/02/2026 às 12h19
Governo do Estado encerra fase de seleção e contempla 193 projetos do RS Seguro Esporte
-

O Programa RS Seguro Esporte , braço do RS Seguro, do governo do Estado, destaca-se por unir, de forma inédita, as áreas do esporte e da segurança pública. Um dos editais, intitulado RS Seguro Esporte Equipamentos Esportivos, é voltado à distribuição de kits de materiais esportivos a instituições que atuam na área social e teve sua fase de seleção dos proponentes concluída, com 193 iniciativas contempladas, das 576 inscritas.

Dividido em três editais, o programa contempla projetos de prefeituras de oito municípios, abrangendo 17 territórios com altos índices de vulnerabilidade social, além de instituições que realizam ações sociais nesses locais.

O titular da SEL, Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral, celebra a iniciativa. “O RS Seguro Esporte mostra que investir em esporte é investir em prevenção e futuro. Quando fortalecemos projetos nas comunidades, estamos gerando oportunidade, disciplina e pertencimento para crianças e jovens. É a política pública chegando onde mais precisa e transformando realidades", comenta.

Já o presidente da Central Única das Favelas (Cufa-RS), Junior Torres, destaca a importância do programa para os projetos. “Aproximadamente 62% dos iniciativas selecionadas se mantêm com doações ou apoio da própria comunidade. Este edital reconhece esse esforço, valoriza quem está na ponta e fortalece quem transforma vidas por meio do esporte todos os dias”, afirma.

Em parceria com a Cufa-RS, vencedora deste edital, o intuito é mapear e renovar materiais e equipamentos de projetos esportivos voluntários, sediados e atuantes no Rio Grande do Sul com no mínimo dois anos de atuação comprovada. O valor total repassado pelo governo do Estado em materiais neste edital é de R$ 1 milhão, divididos em três faixas de valores:

  • Projetos esportivos realizados por pessoas físicas recebem até R$ 2 mil.
  • Projetos esportivos realizados por grupos sem CNPJ podem receber até R$ 5 mil.
  • Projetos esportivos realizados por grupos com CNPJ recebem até R$ 10 mil.

Cada projeto indicou os materiais que desejava receber por meio de uma tabela de referência e foi avaliado com base em critérios objetivos.

Sobre o RS Seguro Esporte

O programa visa utilizar o esporte como ferramenta de prevenção e promoção do desenvolvimento social em territórios que apresentam maiores índices de vulnerabilidade. A iniciativa destinou R$ 8 milhões para a execução do programa em 2025 . Em 2026, o aporte será de R$ 10 milhões. O investimento está estruturado em três principais eixos:

Ao todo, 17 territórios foram selecionados nos municípios de Alvorada, Canoas, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Santa Maria, São Leopoldo e Viamão. A escolha das áreas foi realizada pelo RS Seguro COMunidade, que identifica regiões com maior vulnerabilidade social e incidência de violência.

Texto: Ascom /SEL
Edição: Secom

