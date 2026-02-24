Terça, 24 de Fevereiro de 2026
Champs Open de beach tennis abre temporada no Villa-Lobos

O Champs Open 2026 será realizado nos dias 14 e 15 de março, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, marcando a abertura da temporada nacional de beac...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
24/02/2026 às 10h17
Bruno Brandão/Divulgação

O Champs Open 2026 será realizado nos dias 14 e 15 de março, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. O torneio marca a abertura da temporada nacional do beach tennis e reunirá atletas profissionais e amadores em uma programação concentrada ao longo do fim de semana. A proposta do evento é integrar diferentes níveis técnicos na mesma estrutura de competição.

As inscrições estão abertas para jogadores das categorias A, B, C e D, nas modalidades masculina e feminina. Os atletas amadores disputarão as partidas na mesma arena utilizada pelos profissionais, compartilhando estrutura, organização e calendário durante os dois dias de evento. As vagas são limitadas e devem ser preenchidas por meio da plataforma LetzPlay, no link oficial do torneio.

Segundo Carlinhos Romagnolli, organizador do evento, a presença de atletas que atuam no circuito internacional integra o planejamento da competição para a abertura da temporada. "A participação de jogadores que disputam o circuito profissional contribui para o nível técnico do torneio e amplia a integração entre atletas profissionais e amadores durante o evento", afirma.

Entre os nomes confirmados na chave masculina estão Mattia Spotto, da Itália, Gigio Cariani, Felipe Loch, Miguel Peres e Zé Luiz, do Brasil, Nico Gianotti, da França, Alessandro Calbucci, da Itália, e Vicente Brusadelli, do Chile. Na chave feminina, foram anunciadas Giulia Gaspari, Ninny Valentini, Vero Casasei e Greta Giusti, da Itália, além das brasileiras Vitoria Marchezini e Sophia Chow.

A organização prevê a montagem de arena específica para o torneio, com quadras e arquibancadas estruturadas para receber atletas e público durante os dois dias de competição. O evento será realizado no Parque Villa-Lobos, espaço público da capital paulista que recebe competições esportivas ao longo do ano. O Champs Open 2026 integra o calendário nacional da modalidade.

Serviço: Champs Open 2026
Data: 14 e 15 de março
Local: Parque Villa-Lobos – São Paulo
Inscrições: Torneio CHAMP'S OPEN SP - LetzPlay﻿

