Segunda, 23 de Fevereiro de 2026
19°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Federação Paulista divulga datas e horários das semifinais do Paulista

Os primeiros a entrar em ação são Novorizontino e Corinthians, sábado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
23/02/2026 às 21h36

As datas e horários das semifinais do Campeonato Paulista foram anunciados nesta segunda-feira (23) pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Os primeiros a entrar em campo são Novorizontino e Corinthians, a partir das 20h30 (horário de Brasília) do próximo sábado (28) no estádio Jorge Ismael de Biasi.

Um dia depois, domingo (1), Palmeiras e São Paulo medem forças, a partir das 20h30 na Arena Barueri, em busca da segunda vaga para a grande decisão da competição.

Os primeiros a garantirem vaga nas semifinais do Paulista foram Palmeiras e São Paulo. No último sábado, o Tricolor Paulista derrotou o Bragantino pelo placar de 2 a 1. No mesmo dia o Verdão atropelou o Capivariano por 4 a 0 para avançar.

Já no domingo (22), o Novorizontino bateu o Santos pelo placar de 2 a 1. Já o Corinthians teve que ir para as penalidades máximas para superar a Portuguesa por 8 a 7, após um empate de 1 a 1 no tempo regulamentar.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 3 horas

Bragantino multa zagueiro por fala machista contra árbitra

Gustavo Marques também está fora do próximo jogo do Massa Bruta

 (Bruno Todeschini / Agencia RBS)
Gaúchão Há 9 horas

FGF define datas e horários das finais do Gauchão

Grêmio e Inter se enfrentam nos próximos domingos pela decisão do Estadual.

 (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)
Inter Há 16 horas

Em casa, Inter goleia o Ypiranga por 4 a 0 e garante vaga na final do Gauchão

O duelo de volta pelas semifinais do Campeonato Gaúcho foi disputado no Beira-Rio.

 (Foto: Lucas Uebel/ Grêmio FBPA)
Grêmio Há 16 horas

Nos pênaltis, Grêmio elimina o Juventude neste domingo e está na final do Campeonato Gaúcho

Com o resultado, o Tricolor enfrenta o Inter na final do estadual.
Esportes Há 23 horas

Flu derrota Vasco e sai em vantagem por vaga na final do Carioca

Sob vaias, Flamengo derrota Madureira no Maracanã

Tenente Portela, RS
20°
Chuvas esparsas
Mín. 19° Máx. 29°
21° Sensação
0.76 km/h Vento
97% Umidade
100% (4.22mm) Chance chuva
06h24 Nascer do sol
19h12 Pôr do sol
Terça
31° 18°
Quarta
30° 18°
Quinta
32° 17°
Sexta
34° 14°
Sábado
35° 15°
Últimas notícias
Esportes Há 2 horas

Federação Paulista divulga datas e horários das semifinais do Paulista
Educação Há 2 horas

Encontro debate rede latino-americana por alfabetização na idade certa
Justiça Há 2 horas

Mendonça tem nova reunião com PF e recebe relatório sobre Caso Master
Senado Federal Há 2 horas

Relator: empresas de Ingrid receberam R$ 156 milhões desviados do INSS
Saúde Há 2 horas

Palácio Piratini tem iluminação especial para conscientizar sobre doenças raras

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 -0,09%
Euro
R$ 6,09 -0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 351,514,99 -0,49%
Ibovespa
188,853,48 pts -0.88%
Mega-Sena
Concurso 2975 (21/02/26)
07
10
17
35
44
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6958 (21/02/26)
09
14
24
55
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3618 (21/02/26)
01
03
04
05
09
10
11
12
14
15
20
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2890 (20/02/26)
01
13
20
23
26
28
30
48
55
56
67
69
73
82
87
88
89
90
95
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2927 (20/02/26)
07
19
24
27
30
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias