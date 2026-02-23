Segunda, 23 de Fevereiro de 2026
FGF define datas e horários das finais do Gauchão

Grêmio e Inter se enfrentam nos próximos domingos pela decisão do Estadual.

Por: Marcelino Antunes Fonte: GZH
23/02/2026 às 14h39
FGF define datas e horários das finais do Gauchão
(Bruno Todeschini / Agencia RBS)

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou as datas e os horários das finais do Gauchão 2026 nesta segunda-feira (23). Inter e Grêmio confirmaram suas vagas na decisão no último final de semana, após vencerem o Ypiranga e o Juventude, respectivamente.

Agora, dois Gre-Nais decidem quem será o campeão. O primeiro ocorre na Arena no Grêmio no próximo domingo (1º), às 18h. Já a grande final será no Beira-Rio no domingo seguinte (8), no mesmo horário.

O Inter garantiu o direito de realizar o segundo jogo em casa por ter tido a melhor campanha geral do Gauchão até aqui.

Finais do Gauchão 2026

·          Ida: Grêmio x Inter, domingo (1º), às 18h, na Arena do Grêmio

·          Volta: Inter x Grêmio, domingo (8), às 18h, no Estádio Beira-Rio

 

 

(Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)
