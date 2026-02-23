FGF define datas e horários das finais do Gauchão

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou as datas e os horários das finais do Gauchão 2026 nesta segunda-feira (23). Inter e Grêmio confirmaram suas vagas na decisão no último final de semana, após vencerem o Ypiranga e o Juventude, respectivamente.

Agora, dois Gre-Nais decidem quem será o campeão. O primeiro ocorre na Arena no Grêmio no próximo domingo (1º), às 18h. Já a grande final será no Beira-Rio no domingo seguinte (8), no mesmo horário.

O Inter garantiu o direito de realizar o segundo jogo em casa por ter tido a melhor campanha geral do Gauchão até aqui.

Finais do Gauchão 2026

· Ida: Grêmio x Inter, domingo (1º), às 18h, na Arena do Grêmio

· Volta: Inter x Grêmio, domingo (8), às 18h, no Estádio Beira-Rio

