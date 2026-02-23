Em casa, Inter goleia o Ypiranga por 4 a 0 e garante vaga na final do Gauchão

Em duelo de volta pelas semifinais do Campeonato Gaúcho, o Inter aplicou uma goleada de 4 a 0 no Ypiranga na noite desse sábado (21), no Beira-Rio. Com o resultado, o Colorado avançou para a fase final do torneio estadual. Agora, o time de Paulo Pezzolano aguarda o confronto entre Grêmio e Juventude, neste domingo (22), para saber com quem vai disputar a taça.
Na partida de ida pelas semifinais, em Erechim, o Inter já havia largado em vantagem com uma vitória de 3 a 0 sobre o Ypiranga, com gols de Aguirre, Thiago Maia e Zé Carlos (contra). Fazia 34 anos que o Colorado não triunfava no Estádio Colosso da Lagoa. Já no jogo de volta, disputado em Porto Alegre, os gols foram marcados por Borré, Vitinho (duas vezes) e Alerrandro. Com isso, o placar agregado ficou em 7 a 0.
Dono da melhor campanha do Gauchão, o Inter vai jogar em casa no duelo de volta pelo título, independentemente se o adversário for Juventude ou Grêmio. Com oito vitórias e apenas uma derrota, o Colorado soma 24 pontos na classificação geral após as semifinais. Já o time da Serra Gaúcha pode chegar, no máximo, a 19 pontos nesta fase, enquanto o Tricolor só alcança 17 pontos. Com isso, o confronto de ida da decisão gaúcha será no Jaconi ou na Arena, e a partida de volta será no Estádio Beira-Rio, no dia 8 de março.
Já pelo Brasileirão, o Inter volta a campo na próxima na quarta-feira (25), às 19h, contra o Remo no Mangueirão, em Belém (PA). A partida é válida pela quarta rodada.
O jogo
O início do jogo no Beira-Rio enganou muita gente na noite desse sábado (21). Em pouco tempo, o Ypiranga colocou duas bolas no travessão. Porém, aos poucos, o Inter foi se soltando e logo chegou ao primeiro gol. Aos 7 minutos, Rafael Borré recebeu assistência de Alan Patrick, apareceu na cara do goleiro Gabriel e deu um toquinho por cima: 1 a 0.
Já no segundo tempo, a equipe colorada acabou com qualquer esperança do time de Erechim. Aos 21 minutos, Vitinho completou de cabeça lançamento de Alan Patrick e tocou para a rede: 2 a 0. Aos 26min, o mesmo Vitinho investiu pela direita e bateu cruzado de fora da área: 3 a 0.
Quatro minutos depois, o centroavante Alerrandro aproveitou uma bola na esquerda, invadiu a área e tocou na saída do goleiro Gabriel: 4 a 0 e vaga do Inter na final do Gauchão confirmada. Mais de 22 mil torcedores acompanharam o confronto no estádio Beira-Rio.
