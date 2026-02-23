Segunda, 23 de Fevereiro de 2026
19°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Em casa, Inter goleia o Ypiranga por 4 a 0 e garante vaga na final do Gauchão

O duelo de volta pelas semifinais do Campeonato Gaúcho foi disputado no Beira-Rio.

Por: Andre Eberhardt Fonte: O Sul
23/02/2026 às 07h46
Em casa, Inter goleia o Ypiranga por 4 a 0 e garante vaga na final do Gauchão
(Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Em duelo de volta pelas semifinais do Campeonato Gaúcho, o Inter aplicou uma goleada de 4 a 0 no Ypiranga na noite desse sábado (21), no Beira-Rio. Com o resultado, o Colorado avançou para a fase final do torneio estadual. Agora, o time de Paulo Pezzolano aguarda o confronto entre Grêmio e Juventude, neste domingo (22), para saber com quem vai disputar a taça.

Na partida de ida pelas semifinais, em Erechim, o Inter já havia largado em vantagem com uma vitória de 3 a 0 sobre o Ypiranga, com gols de Aguirre, Thiago Maia e Zé Carlos (contra). Fazia 34 anos que o Colorado não triunfava no Estádio Colosso da Lagoa. Já no jogo de volta, disputado em Porto Alegre, os gols foram marcados por Borré, Vitinho (duas vezes) e Alerrandro. Com isso, o placar agregado ficou em 7 a 0.

Dono da melhor campanha do Gauchão, o Inter vai jogar em casa no duelo de volta pelo título, independentemente se o adversário for Juventude ou Grêmio. Com oito vitórias e apenas uma derrota, o Colorado soma 24 pontos na classificação geral após as semifinais. Já o time da Serra Gaúcha pode chegar, no máximo, a 19 pontos nesta fase, enquanto o Tricolor só alcança 17 pontos. Com isso, o confronto de ida da decisão gaúcha será no Jaconi ou na Arena, e a partida de volta será no Estádio Beira-Rio, no dia 8 de março.

Já pelo Brasileirão, o Inter volta a campo na próxima na quarta-feira (25), às 19h, contra o Remo no Mangueirão, em Belém (PA). A partida é válida pela quarta rodada.

O jogo

O início do jogo no Beira-Rio enganou muita gente na noite desse sábado (21). Em pouco tempo, o Ypiranga colocou duas bolas no travessão. Porém, aos poucos, o Inter foi se soltando e logo chegou ao primeiro gol. Aos 7 minutos, Rafael Borré recebeu assistência de Alan Patrick, apareceu na cara do goleiro Gabriel e deu um toquinho por cima: 1 a 0.

Já no segundo tempo, a equipe colorada acabou com qualquer esperança do time de Erechim. Aos 21 minutos, Vitinho completou de cabeça lançamento de Alan Patrick e tocou para a rede: 2 a 0. Aos 26min, o mesmo Vitinho investiu pela direita e bateu cruzado de fora da área: 3 a 0.

Quatro minutos depois, o centroavante Alerrandro aproveitou uma bola na esquerda, invadiu a área e tocou na saída do goleiro Gabriel: 4 a 0 e vaga do Inter na final do Gauchão confirmada. Mais de 22 mil torcedores acompanharam o confronto no estádio Beira-Rio.



■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp




* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Lucas Uebel/ Grêmio FBPA)
Grêmio Há 4 horas

Nos pênaltis, Grêmio elimina o Juventude neste domingo e está na final do Campeonato Gaúcho

Com o resultado, o Tricolor enfrenta o Inter na final do estadual.
Esportes Há 11 horas

Flu derrota Vasco e sai em vantagem por vaga na final do Carioca

Sob vaias, Flamengo derrota Madureira no Maracanã
Esportes Há 18 horas

Jogador do Bragantino pede desculpas após fala machista contra árbitra

Gustavo Marques questionou atuação de juíza em jogo do Paulista

 © Arte/Agência Brasil
Esportes Há 1 dia

Rádio Nacional transmite Vasco e Fluminense pela semifinal do Carioca

Jornada esportiva do clássico inicia às 17h30
Esportes Há 2 dias

Técnico Lucas Piccinato é demitido da equipe feminina do Corinthians

Treinador sai após empate com Fluminense pelo Campeonato Brasileiro

Tenente Portela, RS
22°
Chuvas esparsas
Mín. 19° Máx. 29°
22° Sensação
2.9 km/h Vento
83% Umidade
100% (4.22mm) Chance chuva
06h24 Nascer do sol
19h12 Pôr do sol
Terça
31° 18°
Quarta
30° 18°
Quinta
32° 17°
Sexta
34° 14°
Sábado
35° 15°
Últimas notícias
Brasil Há 4 minutos

Brasileiro trabalha menos que a média mundial, aponta levantamento
Metereologia Há 14 minutos

21 Estados estão em alerta para risco de temporais, diz Instituto Nacional de Meteorologia
Câmara Há 15 minutos

Projeto permite prisão preventiva em caso de violência doméstica sem medida protetiva prévia
Política Há 15 minutos

Boulos defende PEC da Segurança para enfrentar crime organizado
Câmara Há 15 minutos

Comissão sobre feminicídios no Rio Grande do Sul vota parecer da terça

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 -0,13%
Euro
R$ 6,10 -0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 362,154,37 -2,36%
Ibovespa
189,338,30 pts -0.63%
Mega-Sena
Concurso 2975 (21/02/26)
07
10
17
35
44
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6958 (21/02/26)
09
14
24
55
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3618 (21/02/26)
01
03
04
05
09
10
11
12
14
15
20
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2890 (20/02/26)
01
13
20
23
26
28
30
48
55
56
67
69
73
82
87
88
89
90
95
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2927 (20/02/26)
07
19
24
27
30
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias