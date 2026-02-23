Nos pênaltis, Grêmio elimina o Juventude neste domingo e está na final do Campeonato Gaúcho

Jogando nesse domingo (22) no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Grêmio eliminou o Juventude nos pênaltis, por 4 a 1, e está na final do Campeonato Gaúcho. Com isso, o Tricolor enfrentará o Inter na decisão do estadual. O primeiro duelo será no próximo domingo (1°), na Arena. A partida de volta está marcada para o dia 8 de março no Beira-Rio, com horários a serem definidos.

Nos 90 minutos, o Juventude abriu o placar com Gabriel Taliari, de Pênalti, aos 25 minutos da primeira etapa. O Grêmio buscou o empate com Viery aos 26 minutos do segundo tempo.

Antes da final, o Grêmio muda o foco para a disputa do Campeonato Brasileiro, na qual enfrenta o Atlético-MG, em Porto Alegre, na próxima quarta-feira (25), às 21h30min.

O jogo

No primeiro tempo de Juventude x Grêmio, o time da casa dominou o jogo e mostrou superioridade em campo. Aos 21 minutos, o Verdão teve um pênalti a favor e abriu o placar.

Manuel Castro tocou de cabeça dentro da área e a bola desviou no braço de Viery, gerando a cobrança. Gabriel Taliari assumiu a cobrança e bateu firme no canto esquerdo, sem chances para Weverton.

Com o empate no jogo de ida, o primeiro tempo terminou com vantagem clara para o Juventude, que soube aproveitar as oportunidades e manter a pressão sobre o Imortal no Alfredo Jaconi.

Apesar disso, o Grêmio voltou do intervalo com vontade e começou o segundo tempo dominando as ações, pressionando o time alviverde e tentando igualar o placar decisivo.

No entanto, ainda no primeiro minuto, Safira, de cabeça, mandou por cima do gol de Weverton e deu susto nos gremistas. Na sequência, Noriega saiu jogando errado, Mandaca arriscou de fora e novamente levou perigo.

Aos 25 minutos, o Imortal igualou o placar. Depois de muita confusão na área, a bola sobrou para Viery, que ajeitou e finalizou firme, rasteiro, mandando no canto direito de Jandrei.

Com o empate no agregado, a decisão precisou ser definida nos pênaltis.

Nas penalidades, o Imortal não teve dificuldades. A equipe converteu os quatro pênaltis, contou com uma defesa de Weverton e um pênalti desperdiçado por Juan Christian, do Juventude e garantiu a classificação para a final do Campeonato Gaúcho.





