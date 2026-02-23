Segunda, 23 de Fevereiro de 2026
Flu derrota Vasco e sai em vantagem por vaga na final do Carioca

Sob vaias, Flamengo derrota Madureira no Maracanã

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
23/02/2026 às 00h11

O Fluminense abriu uma importante vantagem sobre o Vasco nas semifinais do Campeonato Carioca. Jogando na noite deste domingo (22) no estádio Nilton Santos, o Tricolor das Laranjeiras derrotou o Cruzmaltino pelo placar de 1 a 0. Após o final da partida, que foi transmitida ao vivo pela Rádio Nacional , o técnico Fernando Diniz foi demitido do comando da equipe de São Januário.

A equipe comandada pelo técnico argentino Luis Zubeldía foi superior durante o confronto e garantiu a vitória graças a gol do colombiano Serna. Nos últimos momentos do confronto, o Fluminense teve que lidar com a desvantagem numérica, após a expulsão do volante uruguaio Facundo Bernal.

O Tricolor das Laranjeiras e o Vasco voltam a medir forças no próximo domingo (1), a partir das 18h (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, na partida de volta das semifinais do Carioca.

Flamengo

Já no estádio do Maracanã, o Flamengo, que entrou em campo sob desconfiança de sua torcida, derrotou o Madureira pelo placar de 3 a 0 em meio a algumas vaias. Os gols foram marcados por Luiz Araújo, Arrascaeta e De la Cruz. Agora, o Tricolor Suburbano e o Rubro-Negro da Gávea voltam a se encontrar no dia 2 de março, a partir das 21h, para decidirem quem avança à decisão da competição.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
