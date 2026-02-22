Rádio Nacional transmite Vasco e Fluminense pela semifinal do Carioca

A Rádio Naciona l transmite, neste domingo (22), com um pré-jogo a partir das 17h30, o clássico entre Vasco e Fluminense, válido pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. A partida será realizada no Estádio Nilton Santos, às 18h, no Rio de Janeiro.

O Vasco da Gama assegurou a classificação nos pênaltis diante do Volta Redonda, enquanto o Fluminense superou o Bangu. A partida de volta entre tricolores e cruzmaltinos está marcada para o dia 1º de março, às 18h, no Maracanã.

A transmissão da Rádio Nacional inicia com a faixa Show de Bola Nacional e contará com uma equipe completa para levar ao público todas as informações do clássico carioca. A narração será de André Luiz Mendes e os comentários de Rodrigo Ricardo. Bruno Mendes comanda a reportagem e o plantão da rodada.

A transmissão do jogo entra no ar para parte da rede em AM e OC, além da FM no Rio de Janeiro, no Alto Solimões e emissoras parceiras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) . A Nacional FM nas demais praças segue com o conteúdo musical. O ouvinte pode ficar ligado nas produções preferidas pelo dial, no app Rádios EBC e no site da emissora . Os áudios ainda estão disponíveis em tempo real por streaming nas duas plataformas.

Sobre a competição

O Campeonato Carioca 2026 é disputado em três etapas: Taça Guanabara, Fase Final e Taça Rio, mantendo o modelo adotado em edições recentes, porém com redução no número de datas, passando de 15 para 10 jogos.

A Taça Guanabara é a fase principal do campeonato e reúne 12 equipes, formadas pelos 11 mais bem colocados do Carioca do ano anterior e pelo campeão da Série A2. Os clubes são divididos em dois grupos, A e B, com seis times cada.

O formato é de confrontos cruzados, de modo que cada equipe enfrenta apenas os adversários do grupo oposto, totalizando seis rodadas.

Ao final dessa fase, os líderes de cada grupo são definidos por pontuação e o campeão da Taça Guanabara é o time que somar mais pontos entre esses dois primeiros colocados, respeitando os critérios de desempate previstos em regulamento.

Encerrada a Taça Guanabara, tem início a fase eliminatória do campeonato. Os quatro primeiros colocados de cada grupo avançam às quartas de final, disputadas em jogo único, com cruzamentos dentro do próprio grupo.

Os vencedores seguem para as semifinais, que são realizadas em partidas de ida e volta, com confrontos definidos por sorteio, sem restrição de grupos. Além de valer vaga na final, essa fase garante classificação direta para a Copa do Brasil de 2027 às equipes semifinalistas. A decisão do Campeonato Carioca 2026 acontece em partida única entre os vencedores das semifinais.

Paralelamente, a Taça Rio é disputada pelas equipes eliminadas nas quartas de final da Taça Guanabara. Os confrontos também são definidos por sorteio, independentemente dos grupos da fase inicial. As semifinais ocorrem em jogos de ida e volta, e a final é realizada em partida única. O vencedor da Taça Rio conquista, além do troféu, vagas na Copa do Brasil de 2027 e na Copa Sul-Sudeste de 2027.

Cobertura esportiva da Nacional

Esporte que é paixão do povo brasileiro, o futebol é um dos destaques da programação da Rádio Nacional, emissora pública referência em transmissões de partidas no país há décadas. Os jogos das principais competições e as notícias mais importantes têm espaço nas jornadas esportivas diárias.

Os torcedores podem ficar ligados pelo rádio, site ou streaming para acompanhar as emoções das disputas entre os maiores clubes brasileiros. Antes e depois dos confrontos, o ouvinte se informa sobre a preparação das equipes e a repercussão do placar nas ondas da Nacional. A análise sobre os resultados da rodada ainda ganha janela diária para um rico debate em produções consagradas no radiojornalismo esportivo.

A equipe da Rádio Nacional reúne craques da crônica esportiva. São produtores, jornalistas e apresentadores que buscam o diferencial da notícia. Além de informar o público nas ondas do rádio, o time também faz bonito na telinha da TV Brasil . Os profissionais realizam o programa Stadium , de segunda a sexta, às 12h30, e de terça a sexta, às 18h30.

Sempre ao vivo, as tradicionais produções da emissora pública trazem análises e apurações atualizadas. O esporte tem espaço destacado na programação do canal. O telejornal diário Repórter Brasil , às 12h45 e às 19h, também oferece uma ampla cobertura dos principais resultados do dia.