Sábado, 21 de Fevereiro de 2026
17°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Defensoras brilham e Flamengo vence Bragantino no Brasileiro Feminino

Lateral e dupla de zaga marcam em goleada do Rubro-Negro por 4 a 2

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/02/2026 às 00h31

As defensoras foram as protagonistas da noite no Estádio Luso-Brasileiro. Nesta sexta-feira (20), o Flamengo superou o Red Bull Bragantino por 4 a 2, no Rio de Janeiro, pela segunda rodada da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol. A partida foi transmitida ao vivo pela TV Brasil .

As Meninas da Gávea chegaram à segunda vitória e aos seis pontos na competição. Na estreia, as rubro-negras ganharam do Mixto, por 1 a 0, no Dutrinha, em Cuiabá, também com transmissão da emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) . Já o Massa Bruta, que iniciou a caminhada no Brasileirão batendo a Ferroviária por 2 a 0 no Centro de Performance & Desenvolvimento do clube, em Atibaia (SP), segue com três pontos.

As donas da casa saíram na frente no primeiro minuto de jogo. Após cruzamento pela direita, a defesa afastou mal, a goleira Letícia não segurou e a sobra ficou com a zagueira Núbia, que mandou para as redes. Aos 20, a meia Djeni bateu da entrada da área, Letícia deu rebote e a lateral Jucinara completou para o gol.

Quatro minutos depois, a meia Rafa Mineira cobrou escanteio pela direita e Camila Ambrósio, aproveitando a bobeira da marcação, finalizou no ângulo, diminuindo para as Bragantinas. Aos 44, no entanto, porém, outra zagueira balançou as redes. Desta vez, Layza Cavalcante, de cabeça, após cruzamento da lateral Monalisa pela esquerda, marcando o terceiro do Rubro-Negro.

O Flamengo seguiu dominante na segunda etapa. Aos 14 minutos, Cristiane teve um gol anulado por impedimento. No minuto seguinte, a centroavante recebeu novamente na área, desta vez em posição legal, e marcou, de cabeça, o quarto das anfitriãs, no centésimo jogo da veterana na história do Brasileirão.

Aos 44, o Bragantino diminuiu com a meia Rafa Mineira, que ganhou a dividida de Layza Cavalcante na entrada da área e chutou duas vezes para vencer a goleira Vivi. O Massa Bruta, que pouco tinha conseguido chegar no segundo tempo, tentou se lançar ao ataque para buscar mais gols nos acréscimos, mas o placar não se alterou.

Verdão 100% e Flu busca empate heroico

Na partida que abriu a rodada, o Palmeiras venceu o Grêmio por 2 a 1 no Passo d'Areia, em Porto Alegre. A volante Brena e a centroavante Bia Zaneratto abriram vantagem para as Palestrinas e a atacante Brenda Woch descontou para as Mosqueteiras. As paulistas acumulam seis pontos em dois jogos, enquanto as gaúchas seguem zeradas na tabela.

Já o Corinthians, atual hexacampeão, tropeçou ao ficar no 1 a 1 com o Fluminense na Neo Química Arena, em São Paulo. A atacantes Belén Aquino e Jaqueline fizeram para as Brabas e a meia Patricia Sochor marcou um golaço de fora da área para as cariocas, que perderam a lateral Karina pouco antes do intervalo.

O Timão dominou a etapa final e parecia ter a vitória encaminhada. Aos 50 minutos, porém, a goleira Rillary, sozinha, deixou a bola escapar no domínio e a atacante Bruna Pelé, com a meta vazia, deixou tudo igual. Os dois times, portanto, chegam juntos aos quatro pontos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 7 horas

Surfe terá menos vagas olímpicas via WSL nos Jogos de Los Angeles

Circuito mundial de elite perde peso na definição dos classificados
Esportes Há 7 horas

Luisa Stefani mira 15º título da carreira e retorno ao top-10 mundial

Dupla da brasileira com canadense Dabrowski decide o WTA de Dubai
Esportes Há 8 horas

Rio Open: João Fonseca mira final nas duplas após queda em simples

Superado de virada, carioca mira reabilitação ao lado de Marcelo Melo
Esportes Há 17 horas

TV Brasil exibe futebol feminino entre Flamengo e Red Bull Bragantino

Partida será às 21h desta sexta-feira no Rio de Janeiro
Esportes Há 1 dia

Corinthians é eficiente e derrota Athletico na Arena da Baixada

Argentino Rodrigo Garro marca o gol da vitória de 1 a 0

Tenente Portela, RS
19°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 33°
19° Sensação
2.7 km/h Vento
89% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h22 Nascer do sol
19h14 Pôr do sol
Domingo
33° 19°
Segunda
32° 19°
Terça
29° 18°
Quarta
28° 18°
Quinta
31° 16°
Últimas notícias
Esportes Há 2 horas

Defensoras brilham e Flamengo vence Bragantino no Brasileiro Feminino
Economia Há 2 horas

Governo do DF propõe dar imóveis como garantia para capitalizar BRB
Economia Há 5 horas

Azul conclui processo de reestruturação financeira nos EUA
Justiça Há 5 horas

STF tem maioria para manter condenação de ex-cúpula da PMDF por 8/1
Saúde Há 5 horas

Vice-governador Gabriel Souza inaugura novo centro de atendimento em saúde do TEAcolhe em Marau

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,18 +0,06%
Euro
R$ 6,10 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 371,602,82 0,00%
Ibovespa
190,534,42 pts 1.06%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias