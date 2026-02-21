Defensoras brilham e Flamengo vence Bragantino no Brasileiro Feminino

As defensoras foram as protagonistas da noite no Estádio Luso-Brasileiro. Nesta sexta-feira (20), o Flamengo superou o Red Bull Bragantino por 4 a 2, no Rio de Janeiro, pela segunda rodada da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol. A partida foi transmitida ao vivo pela TV Brasil .

As Meninas da Gávea chegaram à segunda vitória e aos seis pontos na competição. Na estreia, as rubro-negras ganharam do Mixto, por 1 a 0, no Dutrinha, em Cuiabá, também com transmissão da emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) . Já o Massa Bruta, que iniciou a caminhada no Brasileirão batendo a Ferroviária por 2 a 0 no Centro de Performance & Desenvolvimento do clube, em Atibaia (SP), segue com três pontos.

As donas da casa saíram na frente no primeiro minuto de jogo. Após cruzamento pela direita, a defesa afastou mal, a goleira Letícia não segurou e a sobra ficou com a zagueira Núbia, que mandou para as redes. Aos 20, a meia Djeni bateu da entrada da área, Letícia deu rebote e a lateral Jucinara completou para o gol.

Quatro minutos depois, a meia Rafa Mineira cobrou escanteio pela direita e Camila Ambrósio, aproveitando a bobeira da marcação, finalizou no ângulo, diminuindo para as Bragantinas. Aos 44, no entanto, porém, outra zagueira balançou as redes. Desta vez, Layza Cavalcante, de cabeça, após cruzamento da lateral Monalisa pela esquerda, marcando o terceiro do Rubro-Negro.

O Flamengo seguiu dominante na segunda etapa. Aos 14 minutos, Cristiane teve um gol anulado por impedimento. No minuto seguinte, a centroavante recebeu novamente na área, desta vez em posição legal, e marcou, de cabeça, o quarto das anfitriãs, no centésimo jogo da veterana na história do Brasileirão.

Aos 44, o Bragantino diminuiu com a meia Rafa Mineira, que ganhou a dividida de Layza Cavalcante na entrada da área e chutou duas vezes para vencer a goleira Vivi. O Massa Bruta, que pouco tinha conseguido chegar no segundo tempo, tentou se lançar ao ataque para buscar mais gols nos acréscimos, mas o placar não se alterou.

Verdão 100% e Flu busca empate heroico

Na partida que abriu a rodada, o Palmeiras venceu o Grêmio por 2 a 1 no Passo d'Areia, em Porto Alegre. A volante Brena e a centroavante Bia Zaneratto abriram vantagem para as Palestrinas e a atacante Brenda Woch descontou para as Mosqueteiras. As paulistas acumulam seis pontos em dois jogos, enquanto as gaúchas seguem zeradas na tabela.

Já o Corinthians, atual hexacampeão, tropeçou ao ficar no 1 a 1 com o Fluminense na Neo Química Arena, em São Paulo. A atacantes Belén Aquino e Jaqueline fizeram para as Brabas e a meia Patricia Sochor marcou um golaço de fora da área para as cariocas, que perderam a lateral Karina pouco antes do intervalo.

O Timão dominou a etapa final e parecia ter a vitória encaminhada. Aos 50 minutos, porém, a goleira Rillary, sozinha, deixou a bola escapar no domínio e a atacante Bruna Pelé, com a meta vazia, deixou tudo igual. Os dois times, portanto, chegam juntos aos quatro pontos.