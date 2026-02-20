Luisa Stefani mira 15º título da carreira e retorno ao top-10 mundial

A manhã deste sábado (21) pode ser de título para o tênis brasileiro. A partir de 9h30 (horário de Brasília), a dupla formada pela paulista Luisa Stefani, número 14 do ranking da Associação de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês), com a canadense Gabriela Dabrowski (10ª) decide o WTA 1000 de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, contra a parceria da alemã Laura Siegemund (31ª) e a russa Vera Zvonareva (81ª).

Se for campeã, Luisa retorna ao top-10 do ranking, assumindo o 10º lugar da lista. A paulista ocupou posto entre as dez melhores duplistas do mundo entre novembro de 2021 e a segunda semana de janeiro, retornando entre setembro e outubro de 2023 e, depois, de abril a maio de 2024. Dabrowski, por sua vez, pode pular para segundo lugar. Em caso de vice, a brasileira mantem o 14º lugar e a canadense sobe para terceiro.

Luisa pode conquistar o 15º título da carreira. Dos 14, dois foram ao lado de Dabrowski: o WTA 1000 de Montreal, no Canadá, em 2021; e o WTA 250 de Chennai, na Índia, no ano seguinte.

A classificação à 24ª final da carreira da brasileira veio com gosto de revanche. Nesta sexta-feira (20), ela e Dabrowski derrotaram a parceria da cazaque Anna Danilina (7ª) e a sérvia Aleksandra Krunic (11ª) por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 10-6 no super tie-break (set desempate no qual vence quem chegar a 10 pontos ou 11 pontos em diante, que abrindo dois de vantagem), em 1h29 de partida.

Danilina e Krunic tinham derrotado a parceria entre a paulista e a canadense nos dois últimos eventos: o WTA 1000 de Doha, no Catar, e o Aberto da Austrália. Curiosamente, os confrontos também ocorreram em semifinais.

"Super feliz com a primeira final da temporada. Mais um jogo duro contra elas, um jogo que acaba incomodando, mas mantivemos a paciência. Fizemos pequenos ajustes dos jogos passados, aproveitamos as oportunidades no segundo set e jogamos um super tie-break mais sólidas, mais firme que elas", analisou Luisa, em comunicado à imprensa.

Os torneios nível WTA 1000 são os de maior peso no circuito. Somente os Grand Slams, as quatro maiores competições do tênis mundial, têm importância maior na temporada. São eles: Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open.