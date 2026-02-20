Sexta, 20 de Fevereiro de 2026
Rio Open: João Fonseca mira final nas duplas após queda em simples

Superado de virada, carioca mira reabilitação ao lado de Marcelo Melo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
20/02/2026 às 18h08

O carioca João Fonseca tem, neste sábado (21), a partir de 14h30 (horário de Brasília), a oportunidade da volta por cima no Rio Open após a eliminação na chave de simples, na última quinta-feira (19). O brasileiro está nas semifinais do torneio de duplas ao lado do compatriota Marcelo Melo e decide um lugar na final contra os alemães Jakob Schnaitter e Mark Wallner.

O duelo será na quadra Guga Kuerten, a principal do Jockey Club Brasileiro, que fica na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. O jogo estava previsto para a noite desta sexta-feira (20), na quadra 1, mas a organização do Rio Open, em nota, informou que reagendou o confronto "para melhor acomodação do público".

João, 38º do mundo em simples, ainda não tem pontos no ranking de duplas da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Marcelo, por sua vez, é o número 55 entre os duplistas e já esteve em primeiro lugar, em 2015. Neste Rio Open, eles venceram os dois compromissos anteriores sem perderem sets.

Na última quarta-feira (18), os brasileiros fizeram 2 a 0 (6/4 e 6/0) nos argentinos Andrés Molteni (24º) e Máximo González (31º), pelas quartas de final.

Schnaitter e Wallner, por sua vez, dividem o 48º lugar do ranking. Nas quartas, eles levaram a melhor sobre outra parceria brasileira, formada pelo goiano Luís Guto Miguel (337º), de 16 anos, e o paulista Gustavo Heide (694º em duplas, 258º em simples), de 23 anos. Os alemães precisaram de 1h49 para ganhar por 2 sets a 1, parciais de 7/5, 5/7 e 11-9 no super tie-break (set desempate no qual vence quem chegar a 10 pontos ou 11 pontos em diante, desde que abrindo dois de vantagem).

Queda precoce

Na quinta, João foi surpreendido pelo peruano Ignácio Buse, 91º do mundo em simples, nas oitavas de final, por 2 sets a 1, de virada. Após ganhar a primeira parcial por 7/5, o carioca caiu de produção e o rival aproveitou, fazendo 6/3 e 6/4 e fechou o jogo em 2h26 na Quadra Guga Kuerten.

"Eu consegui fazer um bom primeiro set. Não busquei muita coisa, mas consegui fazer uma quebra [quando o tenista vence o game no saque do adversário], acho que foi mais demérito dele do que mérito meu. No segundo set, eu perdi uma oportunidade grande e não consegui me encontrar no jogo novamente. Ele foi fazendo um bom jogo e eu não consegui fazer uma reviravolta. Ele foi ganhando confiança e eu afrouxando um pouco, não pegando muitas oportunidades da partida. Tem coisas a melhorar", analisou o brasileiro, em depoimento reproduzido pelo site do evento.

O Rio Open é um torneio nível ATP 500, o terceiro em importância no circuito, que dá 500 pontos ao campeão no ranking. Apenas os eventos de nível ATP 1000 e os Grand Slams (Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open) têm peso maior. O avanço às oitavas valeu 50 pontos para João, que deve subir uma posição e iniciar a próxima semana em 37º lugar da lista.

Nas quartas, Buse terá como adversário o italiano Matteo Berrettini (57º), que venceu o sérvio Dusan Lajovic (129º) por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 6/4 e 6/2, em 2h09 de partida. Berrettini, que ocupou o sexto lugar do ranking mundial em 2022, não chegava tão longe em um torneio no piso de saibro (terra batida) desde 2024. O jogo contra o peruano será o segundo desta sexta na quadra Guga Kuerten, previsto para não antes das 19h.

* Texto atualizado às 17h25

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
DENGUE
