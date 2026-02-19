Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski avançam às semis do WTA de Dubai

A brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski derrotaram, nesta quinta-feira (19), a norte-americana Jessica Pegula e a mexicana Giulia Olmos por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 14/12, para garantirem a classificação para a semifinal do WTA 1000 de Dubai (Emirados Árabes).
“Superfeliz com a vitória e por termos segurado nos match-points e feito alguns bons pontos no final para terminar de cabeça erguida e prontas para amanhã”, declarou a brasileira.
Semifinalistas do Australian Open e de Doha, Luisa e Gabriela buscam vaga na final do WTA 1000 de Dubai na próxima sexta-feira (20), diante da sérvia Aleksandra Krunic e da cazaque Anna Danilina.