Vitória Machado recebe convite para disputar os Jogos de Inverno

A brasileira Vitória Machado recebeu nesta quarta-feira (18) um convite para representar o Brasil nas disputas de snowboard na próxima edição dos Jogos Paralímpicos de Inverno, que serão disputados nas localidades italianas de Milão e Cortina entre os dias 6 e 15 de março.

O convite, realizado pela Federação Internacional de Esqui e Snowboard (FIS) e pelo Comitê Paralímpico Internacional (IPC, em inglês), foi aceito, informaram o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e a Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN).

Desta forma, a delegação brasileira na Itália será de oito atletas, a maior do país na história dos Jogos de Inverno.

Além de Vitória, o Brasil será representado em Milão e em Cortina pelo gaúcho André Barbieri, no snowboard, e os paulistas Wellington da Silva, Elena Regina e Guilherme Cruz Rocha, a paranaense Aline Rocha, o rondoniense Cristian Ribera, e o paraibano Robelson Lula, todos do esqui cross-country.

Os Jogos de Milão e Cortina marcarão a quarta participação do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Inverno. A estreia ocorreu em 2014, em Sochi (Rússia), com dois atletas. Quatro anos depois, em PyeongChang (Coreia do Sul), a delegação brasileira contou com três representantes. Já em Pequim (China), em 2022, o país teve sua maior missão até então, com seis atletas.