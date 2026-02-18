Quarta, 18 de Fevereiro de 2026
19°C 36°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Vitória Machado recebe convite para disputar os Jogos de Inverno

Brasileira participará das competições de snowboard

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/02/2026 às 20h11

A brasileira Vitória Machado recebeu nesta quarta-feira (18) um convite para representar o Brasil nas disputas de snowboard na próxima edição dos Jogos Paralímpicos de Inverno, que serão disputados nas localidades italianas de Milão e Cortina entre os dias 6 e 15 de março.

O convite, realizado pela Federação Internacional de Esqui e Snowboard (FIS) e pelo Comitê Paralímpico Internacional (IPC, em inglês), foi aceito, informaram o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e a Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN).

Desta forma, a delegação brasileira na Itália será de oito atletas, a maior do país na história dos Jogos de Inverno.

Além de Vitória, o Brasil será representado em Milão e em Cortina pelo gaúcho André Barbieri, no snowboard, e os paulistas Wellington da Silva, Elena Regina e Guilherme Cruz Rocha, a paranaense Aline Rocha, o rondoniense Cristian Ribera, e o paraibano Robelson Lula, todos do esqui cross-country.

Os Jogos de Milão e Cortina marcarão a quarta participação do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Inverno. A estreia ocorreu em 2014, em Sochi (Rússia), com dois atletas. Quatro anos depois, em PyeongChang (Coreia do Sul), a delegação brasileira contou com três representantes. Já em Pequim (China), em 2022, o país teve sua maior missão até então, com seis atletas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 14 horas

Maior Copa do Brasil da história inicia com recorde de clubes e jogos

No jogo de abertura, Desportiva vence Sampaio Corrêa-RJ nos pênaltis
Esportes Há 14 horas

João Fonseca vence Thiago Monteiro em duelo brasileiro pelo Rio Open

Número 1 do país tem triunfo seguro e encara peruano Buse nas oitavas

 (Foto: Divulgação Prefeitura de Derrubadas)
Esporte Há 15 horas

Derrubadas confirma filiação à liga gaúcha de futsal e organizei estreia para 20

A etapa envolve análise das categorias previstas no calendário oficial, estudo de viabilidade e avaliação da estrutura necessária para a participação.
Esportes Há 1 dia

Vini Jr marca golaço e denuncia caso de racismo em Liga dos Campeões

Atacante diz que foi chamado de macaco em discussão após comemoração
Esportes Há 1 dia

Bobsled: Brasil garante melhor resultado no trenó para dois atletas

Edson Bindilatti e Luís Bacca finalizam prova do 2-men em 24º lugar

Tenente Portela, RS
23°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 36°
23° Sensação
1.08 km/h Vento
70% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h20 Nascer do sol
19h17 Pôr do sol
Quinta
39° 20°
Sexta
37° 20°
Sábado
31° 20°
Domingo
26° 19°
Segunda
26° 19°
Últimas notícias
Justiça Há 2 horas

Cidades do AM terão efetivo da Força Nacional contra crime organizado
Esportes Há 2 horas

Vitória Machado recebe convite para disputar os Jogos de Inverno
Justiça Há 3 horas

STF reafirma correção do FGTS pelo IPCA e veta pagamento retroativo
Economia Há 4 horas

Plano de saúde internacional avança frente aos nacionais
Tecnologia Há 4 horas

DAFB chega à 9ª edição e conecta gestão e inteligência

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,24 +0,11%
Euro
R$ 6,18 +0,10%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 370,717,04 +0,56%
Ibovespa
186,016,31 pts -0.24%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias