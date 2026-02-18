Quarta, 18 de Fevereiro de 2026
Maior Copa do Brasil da história inicia com recorde de clubes e jogos

No jogo de abertura, Desportiva vence Sampaio Corrêa-RJ nos pênaltis

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/02/2026 às 08h51

A noite dessa terça-feira (17) foi marcada pelo primeiro dos 155 jogos previstos na Copa do Brasil deste ano. No Estádio Lourival Gomes, em Saquarema (RJ), a Desportiva venceu o Sampaio Corrêa-RJ nos pênaltis, por 3 a 1, após empate por 1 a 1 no tempo normal.

A Locomotiva Grená, como o time capixaba é conhecido, abriu o placar aos 24 minutos do segundo tempo, em chute forte de Tiago Moura. O empate dos anfitriões saiu aos 42, em penalidade cobrada pelo também atacante Octávio.

Na disputa por pênaltis, o Sampaio pecou na pontaria. O lateral Guilherme e os atacantes Matheus Goiano e Lecarlos desperdiçaram as cobranças, para alegria da torcida da Desportiva, que viajou mais de 470 quilômetros para empurrar o time em Saquarema. Foi a primeira vez que o clube avançou de fase na Copa do Brasil.

A vitória valeu R$ 830 mil ao time capixaba pela classificação. Somados aos R$ 400 mil da cota de participação, a Locomotiva já acumula R$ 1,23 milhão em premiações no campeonato.

A primeira fase reúne os 28 times classificados à competição que são os piores colocados no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Onze partidas movimentam o torneio nesta quarta (18) e mais duas na quinta-feira (19). Confira os confrontos, no horário de Brasília:

Jogos de quarta-feira (18)

16h - Porto-BA x Serra Branca - Agnaldo Bento, em Porto Seguro (BA)

16h30 - Maguary x Laguna - Arthur Tavares, em Bonito (PE)

17h - Baré x Madureira - Canarinho, em Boa Vista

19h30 - Araguaína x Primavera-SP - Mirandão, em Araguaína (TO)

20h - Betim x Piauí - Arena Urbsan, em Betim (MG)

20h - Santa Catarina x Iape - Alfredo Krieck, em Rio do Sul (SC)

20h - Gama x Monte Roraima - Bezerrão, em Gama (DF)

20h - América-SE x Tirol - Batistão, em Aracaju

20h30 - Ji-Paraná x Pantanal - Biancão, em Ji-Paraná (RO)

20h30 - Ivinhema x Independente-AP - Saraivão, em Ivinhema (MS)

21h - Vasco-AC x Velo Clube - Arena da Floresta, em Rio Branco

Jogos de quinta-feira (19)

20h - Primavera-MT x Bragantino-PA - Cerradão, em Primavera do Leste (MT)

21h - Galvez x Guaporé - Arena da Floresta, em Rio Branco

Novo formato

A edição 2026 da Copa do Brasil reúne o número recorde de 126 clubes . O regulamento sofreu mudanças. Se até o ano passado as equipes com vaga na Libertadores e os campeões nacionais (Séries B, C e D) e das copas regionais entravam na terceira fase, desta vez a inclusão de novos participantes ocorre da segunda até a quinta fase, a última antes das oitavas de final, que é quando os 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro chegam para a disputa.

A definição de confrontos em jogo único, restrita anteriormente às duas primeiras etapas, foi estendida até a quarta fase. A partir dai, os duelos terão partidas de ida e volta, exceto a final, que será realizada, de maneira inédita, em apenas uma partida e campo neutro.

Aos 14 times classificados da primeira fase, serão incluídos outros 74, totalizando 88 clubes. A Desportiva, pela classificação na terça, terá pela frente o Sport. A partida está marcada para o dia 5 de março, uma quinta-feira, às 19h, no Estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica (ES).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
