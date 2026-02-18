Quarta, 18 de Fevereiro de 2026
19°C 36°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

João Fonseca vence Thiago Monteiro em duelo brasileiro pelo Rio Open

Número 1 do país tem triunfo seguro e encara peruano Buse nas oitavas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/02/2026 às 08h16

No choque de gerações do tênis nacional, melhor para a juventude. Na noite dessa terça-feira (17), o carioca João Fonseca, 19 anos, venceu o cearense Thiago Monteiro, 31, por 2 sets a 0, pela primeira rodada do torneio de simples do Rio Open. A partida foi na Quadra Guga Kuerten, a principal do Jockey Club Brasileiro, que fica na Gávea, zona norte do Rio de Janeiro.

Número 38 do ranking de simples da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), João entrou direto na chave principal e precisou de uma hora e 34 minutos para fechar o jogo em parciais de 7/6 (7-1) e 6/1. Thiago, atualmente na posição 208 da lista, ocupou o 61º lugar em 2022. Entre 2018 e 2024, foi o brasileiro mais bem colocado.

Os tenistas fizeram valer os respectivos saques no primeiro set. Foram 11 aces (quando o atleta saca e o outro não alcança para devolver) . Dos cinco de João, dois justamente no tie-break , cruciais para vencer o desempate por 7 a 1 e fechar a parcial em 7/6, após quase uma hora de jogo.

No set seguinte, João conseguiu duas quebras (quando o tenista ganha o game no serviço do adversário), sendo uma logo no início, o que deu tranquilidade para, em menos de 40 minutos, definir a partida em 6/1. Foi o primeiro triunfo do carioca em partidas de simples na temporada, depois de eliminações nas estreias do Aberto da Austrália e do ATP 500 de Buenos Aires, na Argentina.

Assim como a competição na capital argentina, o Rio Open é um torneio de nível 500, o terceiro em importância no circuito regular. Apenas os eventos de nível 1000 e os Grand Slams (Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open) têm peso maior.

Nas oitavas de final, João terá como adversário o peruano Ignácio Buse (91º). O rival se classificou eliminando outro brasileiro, o paulista Igor Marcondes (348º), na última segunda-feira (16), por 2 a 1, parciais de 6/4, 5/7 e 4/6. A organização do Rio Open definirá dia e horário do confronto.

Além do torneio de simples, João está na chave de duplas ao lado do mineiro Marcelo Melo, número 55 do ranking de duplistas da ATP . Nas quartas de final, a parceria verde e amarela vai encarar os argentinos Andrés Molteni (24º) e Máximo González (31º). Nessa terça, eles bateram o equatoriano Gonzalo Escobar (76º) e o holandês Jean-Julien Rojer (85º) por 2 sets a 0 (duplo 6/3). A partida contra João e Melo ainda será marcada.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 2 horas

Maior Copa do Brasil da história inicia com recorde de clubes e jogos

No jogo de abertura, Desportiva vence Sampaio Corrêa-RJ nos pênaltis

 (Foto: Divulgação Prefeitura de Derrubadas)
Esporte Há 3 horas

Derrubadas confirma filiação à liga gaúcha de futsal e organizei estreia para 20

A etapa envolve análise das categorias previstas no calendário oficial, estudo de viabilidade e avaliação da estrutura necessária para a participação.
Esportes Há 14 horas

Vini Jr marca golaço e denuncia caso de racismo em Liga dos Campeões

Atacante diz que foi chamado de macaco em discussão após comemoração
Esportes Há 16 horas

Bobsled: Brasil garante melhor resultado no trenó para dois atletas

Edson Bindilatti e Luís Bacca finalizam prova do 2-men em 24º lugar
Esportes Há 19 horas

Luísa Stefani e Gabriela Dabrowski vencem mais uma no WTA de Dubai

Dupla fica a um triunfo de reencontrar algozes do Aberto da Austrália

Tenente Portela, RS
31°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 36°
34° Sensação
1.06 km/h Vento
55% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h20 Nascer do sol
19h17 Pôr do sol
Quinta
39° 20°
Sexta
37° 20°
Sábado
31° 20°
Domingo
26° 19°
Segunda
26° 19°
Últimas notícias
Chuva Há 33 minutos

Chuvas abaixo da média marcaram janeiro de 2026 em Tenente Portela e região
Economia Há 39 minutos

BC decreta liquidação do Banco Pleno, presidido por ex-sócio do Master
Rio Uruguai Há 44 minutos

Patrulhamento na Barragem do Rio Uruguai resulta na apreensão de mais de mil metros de redes de pesca
Doação Órgãos Há 45 minutos

Hospital de Santa Rosa realiza nova captação múltipla e reforça compromisso com transplantes
Tecnologia Há 58 minutos

Adequação à LGPD e privacidade são hoje vantagens competitivas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,20 -0,17%
Euro
R$ 6,18 -0,23%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 371,250,14 -0,31%
Ibovespa
186,464,30 pts -0.69%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias