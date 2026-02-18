Derrubadas confirma filiação à liga gaúcha de futsal e organizei estreia para 20

Derrubadas oficializou sua filiação à Liga Gaúcha de Futsal e passa a projetar a participação nas competições estaduais de 2026. A adesão habilita o município a disputar campeonatos de futsal nas categorias adulta e de base, nos naipes masculino e feminino.

Com a confirmação recente, a Administração Municipal, por meio do Conselho Municipal de Desporto (CMD), inicia agora o planejamento técnico e organizacional que definirá as equipes representantes. A etapa envolve análise das categorias previstas no calendário oficial, estudo de viabilidade e avaliação da estrutura necessária para a participação.

O trabalho contempla levantamento de atletas, formação de comissões técnicas e adequações estruturais, garantindo que o ingresso nas competições de deste ano ocorra com organização e responsabilidade. A proposta é estruturar o projeto de forma consistente, assegurando inserção gradual e competitiva no cenário estadual.