Terça, 17 de Fevereiro de 2026
20°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Luísa Stefani e Gabriela Dabrowski vencem mais uma no WTA de Dubai

Dupla fica a um triunfo de reencontrar algozes do Aberto da Austrália

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
17/02/2026 às 15h51

A parceria entre a paulista Luísa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski segue na briga pelo título de duplas femininas do WTA 1000 de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Após se classificarem às quartas de final nesta terça-feira (17), elas aguardam a organização do torneio conformar a data e o horário da partida contra a mexicana Giulia Olmos e a estadunidense Jessica Pegula.

Número 14 do ranking de duplistas da Associação de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês), Luisa e Dabrowski (10ª) precisaram de uma hora e nove minutos para derrotarem a parceria da tcheca Marie Bouzkova (89ª) com a indonésia Janice Tjen (57ª) por 2 sets a 1.

Após fazerem 6/1 no primeiro set e perderem o segundo por 6/3, elas tiveram que disputar o super tie-break, um desempate no qual vence quem chegar a dez pontos, comum em partidas entre duplas. Com um jogo sólido, a brasileira e a canadense ganharam por 10 a 3 e se classificaram.

"Ótimo jogo, mais uma vitória, primeiro super tie-break do ano, super feliz de seguir adiante. Aqui [Dubai], as condições são bem rápidas e com esse sistema de placar sabemos que o jogo pode mudar rápido", disse Luisa, em comunicado à imprensa.

Olmos (49ª) e Pegula (5ª do mundo em simples, 204ª em duplas), adversárias das quartas de final, alcançaram um grande resultado nas oitavas. Na segunda-feira (16), elas venceram, em dois sets (duplo 6/3), a parceria campeã do Aberto da Austrália, o principal torneio do início de temporada, formada pela chinesa Shuai Zhang (12ª) e a belga Elise Mertens, melhor duplista do ranking atualmente.

Se passarem por Olmos e Pegula, Luisa e Dabrowski podem ter pela frente a dupla que as eliminou das duas últimas competições, entre elas o Aberto da Austrália. Para isso, a parceria da cazaque Anna Danilina (7ª) e a sérvia Aleksandra Krunic (11ª) têm de vencer a formada pela indiana Rutuja Bhosale (142º) e a tailandesa Peangtarn Plipuech (128º), em confronto previsto para quarta-feira (18), ainda sem horário.

Os torneios nível WTA 1000 são os principais do circuito regular. Considerando o ano como um todo, este tipo de competição fica atrás somente dos quatro Grand Slams (Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 3 horas

Duelo entre João Fonseca e Thiago Monteiro agita noite do Rio Open

Partida opõe atual e antigo números 1 do tênis brasileiro em simples
Esportes Há 10 horas

Paulistas batem gaúchas no fim da 1ª rodada do Brasileirão Feminino

Santos e São Paulo superam Grêmio e Internacional, respectivamente
Esportes Há 21 horas

Fluminense supera Bangu e pega Vasco na semi do Campeonato Carioca

Dono da melhor campanha geral, Tricolor marca com Savarino e Canobbio
Esportes Há 22 horas

Rio Open: João Fonseca e Marcelo Melo garantem 1ª vitória brasileira

Carioca e mineiro superam parceria formada de última hora na estreia

 Foto: Divulgação
Gurias do Yucumã Há 24 horas

Gurias do Yucumã/Flamengo intensificam preparativos e projetam temporada histórica em 2026

Ao longo de sua trajetória, o Gurias do Yucumã já revelou grandes atletas que hoje atuam no cenário estadual e nacional, consolidando-se como celeiro de talentos e símbolo de oportunidades para jovens jogadoras.

Tenente Portela, RS
26°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 31°
27° Sensação
2.47 km/h Vento
71% Umidade
8% (0mm) Chance chuva
06h20 Nascer do sol
19h18 Pôr do sol
Quarta
37° 20°
Quinta
38° 20°
Sexta
35° 18°
Sábado
33° 20°
Domingo
29° 19°
Últimas notícias
Esportes Há 2 horas

Luísa Stefani e Gabriela Dabrowski vencem mais uma no WTA de Dubai
Esportes Há 2 horas

Duelo entre João Fonseca e Thiago Monteiro agita noite do Rio Open
Geral Há 2 horas

Resgates no mar do RJ passam de mil. Veja orientações de segurança
Saúde Há 3 horas

Saúde em obras: Em Blumenau, construção da nova torre do Hospital Santo Antônio entra em nova etapa
Cultura Há 3 horas

Ospa abre Temporada 2026 em 6 de março com 5ª Sinfonia de Beethoven e solos da pianista Valentina Lisitsa

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,21 +0,00%
Euro
R$ 6,19 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 373,637,41 -1,14%
Ibovespa
186,464,30 pts -0.69%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias