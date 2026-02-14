Sábado, 14 de Fevereiro de 2026
20°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

SC tem alerta vermelho para alagamentos e deslizamentos na capital

Previsão indica acumulados que podem chegar a 150 mm em pouco tempo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
14/02/2026 às 12h06

A Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta vermelho de risco muito alto para alagamentos, enxurradas e deslizamentos na região da Grande Florianópolis. O alerta tem validade a partir d a tarde deste sábado (14) até a madrugada do domingo (15).

De acordo com o aviso emitido, a previsão indica acumulados que podem chegar a 150 milímetros em curto período de tempo, com possibilidade de valores maiores em pontos isolados.

“A chuva segue persistente ao longo do sábado (14) e do domingo (15). Entre a Grande Florianópolis e o litoral sul, uma área de baixa pressão atmosférica provoca chuva persistente e intensa, aumentando o risco para ocorrências”, disse a secretaria, em nota.

De acordo com a previsão, na segunda-feira (16), o tempo deverá seguir instável na região, mantendo as condições para temporais isolados. No entanto, os acumulados previstos são menores em comparação aos dias anteriores.

Recomendações

A Defesa Civil orienta que, durante temporais, as pessoas busquem abrigo em local seguro, longe de janelas e objetos que possam ser arremessados pelo vento. Em caso de rajadas fortes, não é recomendado transitar ou se abrigar próximo de árvores, placas, muros e postes de energia e, em alagamentos, atravessar ruas alagadas, pontes ou pontilhões submersos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 3 minutos

Morre José Álvaro Moisés, intelectual fundador do PT

Ele foi uma das principais referências da ciência política no Brasil

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 1 hora

Metrô de SP funcionará ininterruptamente de sábado para domingo

Saiba as alterações do transporte durante o carnaval

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Naufrágio no Amazonas deixa dois mortos e sete pessoas desaparecidas

Buscas continuam neste sábado (14); 71 pessoas foram resgatadas

 Gestos para pedir socorro têm sido divulgados e auxiliado no resgate de vítimas e na captura de agressores -Foto: Rogério Fernandes/Ascom SSP
Segurança Pública Há 4 horas

Brigada Militar e Polícia Civil intensificam ações de proteção no Carnaval

Prevenção, proximidade e proteção são palavras que vão ditar o samba-enredo da segurança pública neste Carnaval. Com planejamento, campanhas e refo...

 © Foto Antônio Cruz/ Agência Brasil.
Geral Há 4 horas

Especialistas alertam sobre cuidados para um carnaval seguro

Indicação é beber dois litros de água por dia

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 31°
28° Sensação
2.23 km/h Vento
52% Umidade
61% (1.04mm) Chance chuva
06h18 Nascer do sol
19h20 Pôr do sol
Domingo
28° 19°
Segunda
35° 19°
Terça
33° 20°
Quarta
36° 19°
Quinta
35° 19°
Últimas notícias
Esportes Há 29 minutos

Brasil encerra Mundial de parabadminton com bronze de Vitor Tavares
Justiça Há 44 minutos

STF forma maioria contra aposentadoria especial a vigilantes
Esporte e lazer Há 60 minutos

Governo do Estado reinicia aulas de ginástica para o público 60+ no Cete, em Porto Alegre
Geral Há 1 hora

Metrô de SP funcionará ininterruptamente de sábado para domingo
Geral Há 2 horas

Naufrágio no Amazonas deixa dois mortos e sete pessoas desaparecidas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,09%
Euro
R$ 6,20 -0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 385,310,81 +1,00%
Ibovespa
186,464,30 pts -0.69%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias