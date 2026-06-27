Domingo, 28 de Junho de 2026
14°C 17°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 7 milhões neste sábado

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
27/06/2026 às 08h35
Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 7 milhões neste sábado
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 3.024 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 7 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas lotéricas e pela internet, no portal das Loterias Caixa .

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Gabriel Souza, que é da região, destacou a demanda histórica e a capacidade do Estado em retomar investimentos -Foto: Arthur Vargas/GVG
Vice-governador Há 8 horas

Governo do Estado entrega melhorias na ERS-786, em Balneário Pinhal

O governo do Estado entregou, neste sábado (27/06), obras de melhoria na ERS-786, em Balneário Pinhal. Com investimento de R$ 5 milhões, os serviço...

 -
Executivo Há 8 horas

Governo do Rio Grande do Sul formaliza apoio de efetivo especializado para atuar na Venezuela

O Governo do Rio Grande do Sul formalizou ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, neste sábado (27/6), a disponibilidade de efet...

 População ocupada ficou em 102,7 milhões no trimestre terminado em maio (Foto: Diones Roberto Becker)
PNAD Contínua Há 15 horas

IBGE: Desemprego até maio cai para 5,6%, o menor já registrado no período

Dados foram divulgados na sexta-feira (26/6)

 Segundo a ANEEL, a decisão foi tomada devido ao período seco no Brasil, o que leva a uma geração hidrelétrica menor (Foto: Diones Roberto Becker)
ANEEL Há 15 horas

Bandeira tarifária das contas de luz segue amarela em julho

Será mantido o acréscimo de R$ 1,885 a cada 100 quilowatts-hora consumidos

 Apenados trabalham em atividades como limpeza pública, manutenção viária, construção civil, carpintaria e reformas prediais -Foto: Paulo André Dutra/Polícia Penal
Sistema prisional Há 1 dia

Trabalho prisional reforça serviços públicos em municípios de todo o Estado

O sistema prisional tem parceria estabelecida com 59 órgãos municipais para a reinserção social, por meio do trabalho, de pessoas privadas de liber...

Tenente Portela, RS
14°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 17°
14° Sensação
1.53 km/h Vento
99% Umidade
100% (82.45mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h50 Pôr do sol
Segunda
15° 13°
Terça
18° 14°
Quarta
17° 16°
Quinta
15°
Sexta
12°
Últimas notícias
Esportes Há 3 horas

Congo vence de virada e segue na Copa, assim como Colômbia e Portugal
Esportes Há 3 horas

Inglaterra sobra no 2º tempo, vence Panamá e avança em 1º no Grupo L
Esportes Há 8 horas

Brasil faz penúltimo treino e viaja para o Texas onde enfrenta Japão
Vice-governador Há 8 horas

Governo do Estado entrega melhorias na ERS-786, em Balneário Pinhal
Internacional Há 8 horas

Brasil inicia operações de busca e resgate após terremoto na Venezuela

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 +0,03%
Euro
R$ 5,88 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 328,393,34 +0,34%
Ibovespa
173,295,14 pts 0.76%
Mega-Sena
Concurso 3024 (27/06/26)
13
39
42
44
47
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3721 (27/06/26)
01
03
04
05
07
08
10
11
12
14
15
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2942 (26/06/26)
02
15
18
20
27
29
35
43
48
51
63
69
74
76
78
81
84
96
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2975 (26/06/26)
07
08
22
25
42
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias