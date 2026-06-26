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Estado inaugura sedes de delegacias para mulher e para crianças e adolescentes em Santa Cruz do Sul

O governo do Estado inaugurou as novas sedes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) e da Delegacia de Proteção à Criança e ao Ad...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
26/06/2026 às 22h05
Estado inaugura sedes de delegacias para mulher e para crianças e adolescentes em Santa Cruz do Sul
Inauguração resulta da união de esforços entre Polícia Civil, Prefeitura de Santa Cruz do Sul e comunidade local -Foto: Rogério Fernandes/Ascom SSP

O governo do Estado inaugurou as novas sedes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) e da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Santa Cruz do Sul, em cerimônia realizada nesta sexta-feira (26/6). As instalações fortalecem as condições de acolhimento e segurança e qualificam o atendimento especializado para os públicos contemplados. Além disso, proporcionam melhores condições de trabalho aos servidores. O evento contou com a presença do vice-governador Gabriel Souza.

As novas estruturas da Deam e da DPCA são resultado da união de esforços entre Polícia Civil, Prefeitura de Santa Cruz do Sul ecomunidade local. Os espaços foram preparados para garantir um atendimento humanizado e especializado às vítimas – por meio de acolhimento, orientação, registro de ocorrências e condução de procedimentos policiais cabíveis.

O vice-governador destacou as ações do Estado no combate à violência contra a mulher e no fortalecimento da rede de proteção. "É preciso enfrentar o machismo que faz com que homens enxerguem as mulheres como sua propriedade e recorram à violência. Esse enfrentamento exige uma atuação integrada, que vai além da segurança pública, para fortalecer a rede de proteção, garantir autonomia às mulheres e ajudá-las a romper o ciclo da violência”, disse. “Esse é o propósito de ações que o Estado vem colocando em prática, como a recriação da Secretaria da Mulher e o lançamento do Programa Estadual de Proteção e Promoção dos Direitos das Mulheres."

"É preciso enfrentar o machismo que faz com que homens enxerguem as mulheres como sua propriedade", disse Gabriel -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

"A nova estrutura fortalece a atuação policial especializada em Santa Cruz do Sul e na região, além de proporcionar condições de trabalho ainda melhores para os nossos servidores. Com a Deam e a DPCA, o Estado dá sequência à execução de políticas públicas de proteção às mulheres, crianças e adolescentes, além de reforçar o combate à violência doméstica e familiar", afirmou o secretário da Segurança Pública, Mário Ikeda.

O chefe de Polícia, Heraldo Guerrero, saudou a união de esforços para as reformas nas delegacias e elogiou o trabalho dos servidores que atuam no policiamento especializado. "As novas unidades beneficiam os policiais e atendem às necessidades de melhor localização para o atendimento da comunidade", ressaltou.

Atendimento ampliado

Desde o início de junho, cinco Deams do interior (Canoas, Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas e Santa Maria) passaram a funcionar em horário de atendimento ampliado, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 20h.

Também no começo do mês, o governo inaugurou as novas instalações da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), vinculada à 1ª Deam, em Porto Alegre. As iniciativas reforçam o compromisso do Estado com o acolhimento, a orientação e a proteção de mulheres em situação de violência.

Promover igualdade e garantir proteção

Em março, o governo lançou o Programa Estadual de Proteção e Promoção dos Direitos das Mulheres. A iniciativa prevê investimento de R$ 71 milhões em ações que tenham o objetivo de fortalecer a rede de proteção, prevenir a violência e promover a autonomia feminina no Rio Grande do Sul.

O programa está estruturado em quatro eixos de atuação: governança; acolhimento; capacitação e desenvolvimento; e enfrentamento da violência.

"A nova estrutura fortalece a atuação policial especializada", disse o secretário Mário Ikeda -Foto: Rogério Fernandes/Ascom SSP

Segurança de crianças e adolescentes

Em abril, a Polícia Civil promoveu o Deca Summit, I Encontro Estadual da Divisão Especial da Criança e do Adolescente, que reuniu 70 especialistas, entre delegados, agentes e peritos, para tratar da segurança desse público.

Durante o evento, foram debatidas estratégias de combate a crimes como pornografia infantojuvenil; sextorsão e ameaças a escolas; mecanismos de cooperação internacional; e papel das plataformas na detecção e resposta a conteúdos ilícitos envolvendo crianças e adolescentes.

No intuito de fortalecer ainda mais a rede de proteção a crianças e adolescentes, o Estado criou, em julho de 2025, o Núcleo de Combate à Pedofilia e ao Abuso Infantojuvenil (Nucope), no âmbito do Instituto-Geral de Perícias (IGP). O Nucope reúne uma equipe multidisciplinar de informática e genética forense e de perícias psíquicas.

Além disso, o grupo conta com equipamentos modernos que ajudam a oferecer uma resposta cada vez mais articulada e qualificada a esses delitos, apoiando de forma determinante a atuação das delegacias especializadas.

Em junho de 2026, o grupo foi ampliado de sete para 16 especialistas, mais do que dobrando sua composição original.

Texto: Leonardo Fister/Ascom SSP
Edição: Secom

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