Sexta, 13 de Fevereiro de 2026
Carnaval do Rio começa com alerta de calor e máxima de 39,2ºC

Cidade está no nível 3 de calor, que já requer cuidados com a saúde

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/02/2026 às 17h26
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A cidade do Rio de Janeiro entrou no Nível 3 de calor às 11h40 desta Sexta-Feira de Carnaval (13). Isso significa que as temperaturas devem se manter altas, com máximas entre 36 graus Celsius (ºC) e 40ºC, pelo menos, pelos próximos três dias.

Segundo o Sistema Alerta Rio, serviço de meteorologia da Prefeitura, a previsão é de céu claro, com poucas nuvens, durante todo o dia e a noite. Os termômetros marcaram a máxima de 39,2ºC nesta sexta, e a mínima de 21ºC.

A previsão alta temperatura se mantém até a Segunda-Feira de Carnaval (16), com máximas na casa dos 38ºC. Já na terça-feira (17), o calor continua, mas pode chover de forma isolada durante a tarde e a noite.

A escala de calor da cidade do Rio vai de 1 a 5. Como o nível 3 já indica temperaturas altas constantes, a Secretaria Municipal de Saúde recomenda alguns cuidados:

  • Aumentar a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, mesmo sem ter sede;
  • Consumir alimentos leves como frutas e saladas;
  • Utilizar roupas leves e frescas;
  • Evitar bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar;
  • Evitar a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h;
  • Utilizar protetor solar
  • Redobrar os cuidados com as crianças.

Em caso de mal-estar, tontura ou outros sintomas provocados pelo estresse térmico, a Secretaria também recomenda a ida a uma unidade de saúde.

Todos os serviços que funcionam 24 horas, como as UPAs, hospitais e centros de emergência regional vão funcionar ininterruptamente durante o carnaval.

Sábado
° °
Domingo
° °
Segunda
° °
Terça
° °
Quarta
° °
Carnaval do Rio começa com alerta de calor e máxima de 39,2ºC
