Estado assina contrato para modernização dos aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo

O governador Eduardo Leite assinou, na manhã desta sexta-feira, 13 de fevereiro, o contrato com a nova administradora dos aeroportos Lauro Kortz, em Passo Fundo, e Sepé Tiaraju, em Santo Ângelo. O ECB Group, vencedor do leilão realizado em setembro do ano passado, será responsável pela gestão dos terminais por 30 anos, com investimentos previstos de R$ 102 milhões.

A parceria público-privada (PPP) firmada com o governo do Estado prevê a operação, manutenção e ampliação dos aeroportos. Do total, R$ 66,24 milhões serão investidos em Santo Ângelo e R$ 35,99 milhões em Passo Fundo. A projeção é de que os dois terminais atendam cerca de 630 mil passageiros por ano.

Segundo Eduardo Leite, a modernização integra uma estratégia ampla de qualificação da infraestrutura gaúcha, com foco em competitividade e desenvolvimento regional sustentável. Ele destacou que a iniciativa é resultado do equilíbrio fiscal e da criação de um ambiente seguro para atrair investimentos.

O ECB Group é liderado pelo empresário gaúcho Erasmo Battistella, que acompanhou a assinatura. Ele afirmou que a concessão representa um novo ciclo para as regiões atendidas, com expectativa de fortalecimento do agronegócio, da saúde e do turismo.

Entre as melhorias previstas estão a ampliação dos terminais de passageiros, construção de novo pátio de aeronaves em Santo Ângelo e expansão das áreas operacionais e de abastecimento em Passo Fundo.

A remuneração da concessionária ocorrerá por meio de aporte público, contraprestação mensal, além de receitas tarifárias e não tarifárias. O governo estadual fará um aporte de R$ 45,75 milhões e pagará contraprestação mensal de R$ 609,3 mil.

