Sexta, 13 de Fevereiro de 2026
Publicidade
Sicredi

Operação especial integra transportes públicos para o carnaval do Rio

Trens funcionarão sem interrupção a partir desta sexta

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/02/2026 às 13h41
Operação especial integra transportes públicos para o carnaval do Rio
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

Uma operação especial vai integrar o sistema de transporte público do Rio de Janeiro, incluindo barcas, metrôs e trens para o Carnaval deste ano.

A informação foi divulgada nesta sexta-feira (13) pelo governo fluminense, por meio da Secretaria de Estado de Transporte (Setram).

A recomendação é que os foliões planejem seus deslocamentos com antecedência para acessar os blocos de rua, desfiles na Marquês de Sapucaí e demais eventos pela cidade.

Trens

Os trens, por exemplo, vão circular sem interrupção das 4h desta sexta-feira (13) até as 22h45 da Quarta-feira de Cinzas (18).

A estação Central do Brasil ficará aberta 24 horas e as demais estações permanecerão abertas para desembarque após os desfiles na Marquês de Sapucaí.

Os trens extras sairão da Central do Brasil para Santa Cruz, Japeri, Saracuruna e Belford Roxo.

Para atender os participantes dos megablocos, os ramais de Japeri e Santa Cruz terão intervalos reduzidos nos dias no sábado (14), domingo (15) e na terça-feira (17) com partidas a cada 15 minutos para a ida e a cada 20 minutos para a volta.

Metrô

O metrô vai funcionar sem interrupções das 5h desta sexta até as 23h59 da Quarta-feira de Cinzas, com as linhas 1 e 4 operando entre Uruguai e Jardim Oceânico e a linha 2 entre Pavuna e General Osório.

Para acesso ao Sambódromo, o desembarque será na estação Central do Brasil para o público que se dirigir aos setores ímpares e às concentrações no edifício Balança mas não cai e no Terreirão do Samba.

O desembarque na estação Praça Onze servirá para aqueles que se dirigem aos setores pares e concentração no edifício dos Correios.

Para os desfiles das escolas mirins, no dia 20, as estações Central do Brasil e Praça Onze ficarão abertas até 1h de sábado (21).

No desfile das campeãs, no sábado (21), o metrô funcionará das 5h até as 23h de domingo (22), sem interrupções.

A estação Presidente Vargas estará fechada do dia 14 ao dia 17 e a estação Cinelândia funcionará das 6h às 20h, nesse período.

Barcas

Já as barcas vão reduzir intervalos e oferecer viagens extras nos dias de grandes blocos na Linha Arariboia.

Amanhã, desfilarão o Cordão da Bola Preta e o Cordão do Boitatá; no domingo, os blocos Bangalafumenga e Vem Cá Minha Flor; na segunda, os desfiles são por conta dos blocos Que Pena Amor, Sargento Pimenta, Brasília Amarela e Carrossel de Emoções; na terça-feira, saem o Fervo da Lud e a Orquestra Voadora; no dia 22, desfilam o Bloco da Anitta e o Monobloco. No dia 1º de março, a linha Paquetá atenderá o Bloco do Boto Marinho.

Pela primeira vez, as linhas Charitas e Cocotá vão operar durante o Carnaval, nos dias 16 e 18, respectivamente.

Bonde de Santa Teresa

Os bondes de Santa Teresa não circularão a partir desta sexta-feira e até a terça-feira de carnaval, com exceção do domingo em que haverá restrições.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 52 minutos

Carnaval do Rio começa com alerta de calor e máxima de 39,2ºC

Cidade está no nível 3 de calor, que já requer cuidados com a saúde

 © Bruno Peres/Agência Brasil
Geral Há 1 hora

Hoje é o último dia para empresas se adequarem ao ECA Digital

Lei de proteção infantojuvenil na internet entra em vigor em março

 Foto: Vitor Rosa/Secom
Aeroportos Há 2 horas

Estado assina contrato para modernização dos aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo

Entre as melhorias previstas estão a ampliação dos terminais de passageiros, construção de novo pátio de aeronaves em Santo Ângelo e expansão das áreas operacionais e de abastecimento em Passo Fundo.
Geral Há 4 horas

Carnaval terá chuva e calor em boa parte do país

Meteorologista alerta sobre riscos em algumas situações

 © Antonio Cruz/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Infraero: aeroportos esperam 120 mil passageiros no carnaval

Estão programados 1.020 pousos e decolagens, segundo a empresa

°
Mín. ° Máx. °
° Sensação
km/h Vento
% Umidade
% (mm) Chance chuva
18h15 Nascer do sol
18h15 Pôr do sol
Sábado
° °
Domingo
° °
Segunda
° °
Terça
° °
Quarta
° °
Últimas notícias
Agricultura Há 5 minutos

Extremo-Oeste deve colher mais de 200 sacas de milho por hectare, indica Giro da Safra
Turismo Há 5 minutos

Governo de Santa Catarina fortalece o turismo no Meio-Oeste com roteiro técnico pela Rota da Amizade

Geral Há 50 minutos

Carnaval do Rio começa com alerta de calor e máxima de 39,2ºC
Tecnologia Há 1 hora

Serviços remotos para empresas dos EUA ganham escala em 2026
Justiça Há 1 hora

Organizações denunciam à ONU fome e violação de direitos em presídios

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 +0,17%
Euro
R$ 6,20 +0,15%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 381,418,32 +5,33%
Ibovespa
185,933,02 pts -0.97%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias