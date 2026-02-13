Sexta, 13 de Fevereiro de 2026
18°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Rio Grande do Sul registra queda nos crimes violentos e patrimoniais no primeiro mês de 2026

O Rio Grande do Sul começou o ano de 2026 com redução nos indicadores de criminalidade. Conforme dados do Observatório Estadual da Segurança Públic...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
13/02/2026 às 10h56
Rio Grande do Sul registra queda nos crimes violentos e patrimoniais no primeiro mês de 2026
-

O Rio Grande do Sul começou o ano de 2026 com redução nos indicadores de criminalidade. Conforme dados do Observatório Estadual da Segurança Pública, o mês de janeiro registrou queda de 14% nos crimes violentos letais e intencionais (CVLI), na comparação ao mesmo período de 2025, passando de 137 para 118. Já os homicídios dolosos caíram de 111 para 87, representando um recuo de 22%.

O mero de latrocínios não oscilou, permanecendo em dois casos, enquanto os feminicídios subiram de nove para 11. O crime é um dos mais desafiadores para a segurança pública, por ocorrer predominantemente dentro dos lares.

Marca histórica

Top 3 do Ranking de Competitividade dos Estados de 2025, a segurança pública gaúcha começou o ano com mais uma marca histórica. As ocorrências em transporte coletivo despencaram 73% (de 15 para quatro) no comparativo com o mesmo período de 2025, atingindo o menor número da série histórica. Nos crimes patrimoniais, vale destacar também a retração de 30% nos roubos de veículos (de 149 para 105) e 24% nos roubos a pedestre (de 1.128 para 861).

Além disso, os delitos em estabelecimentos comerciais diminuíram de 402 para 296 (-27%). As ocorrências bancárias passaram de zero para uma. Por fim, no campo, os casos de abigeato oscilaram de 207 para 218.

"Começar 2026 com quedas nos indicadores criminais, especialmente depois de fechar 2025 como o ano mais seguro da história, mostra o quanto estamos comprometidos com o bem-estar da sociedade. Neste ano, seguiremos trabalhando de forma integrada, investindo no fortalecimento e na valorização dos servidores das nossas forças de segurança, para que eles possam ter condições de trabalho cada vez melhores para combater a criminalidade e proteger a população gaúcha", afirmou o secretário da Segurança Pública, Mario Ikeda.

Segunda maior redução de casos de letalidade policial

O Rio Grande do Sul está diferente. Além dos números expressivos no combate à criminalidade, a segurança pública gaúcha também apresentou a segunda maior queda de óbitos por intervenção policial do Brasil em 2025, passando de 141 mortes em 2024 para 80 no ano passado, uma redução de 43%. O levantamento divulgado pelo governo federal, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, também apontou que o Estado tem a quarta menor taxa de letalidade, com 0,71 casos por 100 mil habitantes.

A baixa letalidade contrasta com o grande número de ocorrências atendidas. Conforme dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP), em 2025, a Brigada Militar realizou aproximadamente 11 mil abordagens por dia no Estado. Essas ações empregaram, em média, 4,8 mil policiais diariamente e resultaram em 50.007 prisões ao longo do ano.

Texto: Leonardo Fister/Ascom SSP
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 1 hora

PRF inicia Operação Carnaval 2026

Monitoramento segue até Quarta-feira de Cinzas nas rodovias federais

 © 21.04.2022/Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Carnaval de SP: interdição em vias do Sambódromo começa nesta sexta

Ruas e avenidas próximas serão bloqueadas das 17h às 9h

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Saiba como se prevenir dos golpes financeiros no carnaval

É preciso estar atento à troca de cartões e falsos ingressos

 (Foto: Arte- Sistema Província)
Tempo Há 3 horas

Confira como ficará o tempo durante o fim de semana na Região Celeiro

Instabilidade avança sobre o território gaúcho e alcança a região nos próximos dias
Geral Há 5 horas

Carnaval 2026: veja a programação dos blocos de rua do Rio nesta sexta

Bloco das Carmelitas abre oficialmente a programação da capital

Tenente Portela, RS
32°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 34°
35° Sensação
1.38 km/h Vento
53% Umidade
100% (26.24mm) Chance chuva
06h17 Nascer do sol
19h21 Pôr do sol
Sábado
28° 19°
Domingo
31° 19°
Segunda
33° 20°
Terça
33° 19°
Quarta
34° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 4 minutos

Equilíbrio regulatório domina debate em Reunião da Pagos
Tecnologia Há 19 minutos

Pagos cria comitê de subadquirência para prevenção de riscos
Tecnologia Há 49 minutos

Uso de totens e comandas digitais cresce em restaurantes
Saúde Há 49 minutos

Ação da Anvisa e Inmetro fiscaliza produtos de caranaval no DF e BA
Tecnologia Há 1 hora

Engajamento determina estratégias didáticas em cursos online

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 +0,35%
Euro
R$ 6,20 +0,23%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 380,430,61 +4,86%
Ibovespa
184,245,55 pts -1.88%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias