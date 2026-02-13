Sexta, 13 de Fevereiro de 2026
18°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Saiba como se prevenir dos golpes financeiros no carnaval

É preciso estar atento à troca de cartões e falsos ingressos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/02/2026 às 10h41
Saiba como se prevenir dos golpes financeiros no carnaval
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Entre uma música e outra em um bloquinho no pré-carnaval do bairro da Bela Vista, em São Paulo (SP), o médico Caio Franco, de 29 anos, não imaginava que comprar uma bebida com um ambulante daria início a um pesadelo.

“A minha suspeita é que o meu cartão tenha sido trocado quando fui comprar uma bebida pela metade do preço”, afirma.

O resultado foi um prejuízo de mais de R$ 16 mil em diferentes compras no cartão. O folião ficou frustrado com a situação. Ele acredita que pode ter se descuidado ao verificar que as compras irregulares ocorreram com o cartão físico.

Como as compras foram presenciais com uso de senha, isso dificultou a contestação. Caio entrou com processo judicial, mas perdeu depois de batalhar por mais de um ano. A experiência negativa de Caio não é raridade durante o período da folia.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Atenção na hora da compra

Segundo um dos fundadores da plataforma Reclame Aqui, Felipe Paniago, prejuízos durante o carnaval podem ser evitados com medidas de prevenção.

“Cuidado com o uso de cartão no meio de blocos, ao passá-lo para pagamentos em maquininhas em lugares inseguros. É preciso guardar bem o dinheiro em espécie e, claro, ter cuidado com o uso do celular. São dicas básicas, mas que evitam prejuízos e incômodos”, diz Paniago.

Ele acrescenta que, nesta época, há tipos de golpes que se tornam mais frequentes, especialmente em ambientes com grande circulação de pessoas e consumo imediato. O golpe da maquininha é comum nesses locais movimentados.

O fundador da plataforma pondera que, além da troca de cartões, existem golpes como roubo de dados, com o uso de maquininhas adulteradas, cobrança duplicada com falsa alegação de erro na transação ou mesmo alteração de valores digitados na maquininha, que podem transformar o carnaval numa dor de cabeça.

PIX não é brincadeira

Além dessas estratégias golpistas no meio da folia, há outros caminhos feitos por criminosos, como golpes envolvendo o PIX com falsos QR Codes. Segundo Felipe Paniago, para reduzir os riscos, é importante adotar cuidados específicos ao utilizar esse meio de pagamento.

Entre as principais recomendações estão ativar senha, biometria ou reconhecimento facial para cada transação, conferir sempre o valor exibido na tela da maquininha antes de confirmar o pagamento, evitar maquininhas suspeitas ou fora do padrão habitual, configurar um limite baixo para o PIX por aproximação e reforçar a segurança do celular com bloqueio de tela e proteção extra para aplicativos bancários.

Os foliões devem estar atentos também à venda de ingressos falsos ou de abadás inexistentes, com acessos irregulares a camarotes e festas privadas.

Riscos virtuais

As fraudes ocorrem principalmente por meio de redes sociais, sites falsos ou mensagens enviadas por aplicativos, com ofertas abaixo do preço de mercado e senso de urgência.

“A recomendação é adquirir entradas apenas por plataformas oficiais ou canais reconhecidos, além de desconfiar de pedidos de pagamento exclusivamente via PIX ou transferências sem garantia”, diz Paniago.

Foi exatamente em um golpe de falso ingresso que caiu a jornalista Alice Gomes, de 42 anos. Ela recebeu, pelo Instagram, uma oferta de venda de um camorote no Sambódromo do Rio de Janeiro, no ano passado. Pagou R$ 3 mil. Mas era tudo mentira. O perfil foi excluído e Alice, bloqueada. A frustração atravessou o samba e o carnaval da foliã.

“Ela mostrou o ingresso digital e pegou meus dados para fazer a transferência”. Alice ficou triste, mas aprendeu com a dura experiência. “Neste ano, eu vou de novo. Mas agora só compro nos sites oficiais mesmo”.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 1 hora

PRF inicia Operação Carnaval 2026

Monitoramento segue até Quarta-feira de Cinzas nas rodovias federais

 © 21.04.2022/Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Carnaval de SP: interdição em vias do Sambódromo começa nesta sexta

Ruas e avenidas próximas serão bloqueadas das 17h às 9h

 -
Segurança Pública Há 2 horas

Rio Grande do Sul registra queda nos crimes violentos e patrimoniais no primeiro mês de 2026

O Rio Grande do Sul começou o ano de 2026 com redução nos indicadores de criminalidade. Conforme dados do Observatório Estadual da Segurança Públic...

 (Foto: Arte- Sistema Província)
Tempo Há 3 horas

Confira como ficará o tempo durante o fim de semana na Região Celeiro

Instabilidade avança sobre o território gaúcho e alcança a região nos próximos dias
Geral Há 5 horas

Carnaval 2026: veja a programação dos blocos de rua do Rio nesta sexta

Bloco das Carmelitas abre oficialmente a programação da capital

Tenente Portela, RS
32°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 34°
35° Sensação
1.38 km/h Vento
53% Umidade
100% (26.24mm) Chance chuva
06h17 Nascer do sol
19h21 Pôr do sol
Sábado
28° 19°
Domingo
31° 19°
Segunda
33° 20°
Terça
33° 19°
Quarta
34° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 4 minutos

Equilíbrio regulatório domina debate em Reunião da Pagos
Tecnologia Há 19 minutos

Pagos cria comitê de subadquirência para prevenção de riscos
Tecnologia Há 49 minutos

Uso de totens e comandas digitais cresce em restaurantes
Saúde Há 49 minutos

Ação da Anvisa e Inmetro fiscaliza produtos de caranaval no DF e BA
Tecnologia Há 1 hora

Engajamento determina estratégias didáticas em cursos online

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 +0,35%
Euro
R$ 6,20 +0,23%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 380,430,61 +4,86%
Ibovespa
184,245,55 pts -1.88%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias