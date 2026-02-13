Sexta, 13 de Fevereiro de 2026
Confira como ficará o tempo durante o fim de semana na Região Celeiro

Instabilidade avança sobre o território gaúcho e alcança a região nos próximos dias

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
13/02/2026 às 10h06
(Foto: Arte- Sistema Província)

Para hoje, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026, a previsão indica tempo instável com chuva e possibilidade de temporais isolados na cidade de Tenente Portela e na região Celeiro (noroeste do Rio Grande do Sul). A circulação de uma frente fria deve favorecer chuva forte em vários períodos do dia e acumulados de 17 mm ou mais, além de riscos de trovoadas e queda de granizo em pontos isolados, segundo boletins meteorológicos que incluem dados do INMET e defesas civis estaduais. As temperaturas previstas ficam entre cerca de 20 °C e 31 °C, com umidade elevada ao longo do dia.

Amanhã sábado, 14, a previsão segue mostrando maior nebulosidade e pancadas de chuva moderada a forte em grande parte da região, especialmente na metade norte do estado, com acumulados diários estimados em torno de 25 mm, podendo atingir valores localmente mais altos em áreas isoladas. As temperaturas devem variar aproximadamente entre 17 °C e 31 °C, com condição ainda de chuva e instabilidade ao longo do dia.

Para domingo, 15, a instabilidade continua com chuva fraca a moderada e possibilidade de temporais isolados em parte da metade norte do Rio Grande do Sul, incluindo Tenente Portela. Os acumulados de chuva previstos variam entre cerca de 15 mm, e as temperaturas mínimas e máximas devem permanecer na faixa de 17 °C a 32 °C aproximadamente.







DENGUE
