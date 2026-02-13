Sexta, 13 de Fevereiro de 2026
Carnaval 2026: veja a programação dos blocos de rua do Rio nesta sexta

Bloco das Carmelitas abre oficialmente a programação da capital

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/02/2026 às 08h11

Nesta sexta-feira (13), o desfile do Bloco das Carmelitas, no bairro de Santa Teresa, abre oficialmente a programação oficial do carnaval de rua do Rio de Janeiro. Serão 20 blocos espalhados por vários bairros da cidade.

A capital fluminense espera receber 6,8 milhões de foliões apenas nos blocos de rua. A Empresa Municipal de Turismo do Rio (Riotur) autorizou 462 blocos a desfilarem no carnaval carioca.

    Bloco das Carmelitas

    • Às 13h, na Ladeira de Santa Teresa – Santa Teresa

    Bloco Carnavalesco Rola Preguiçosa Tarda mas não Falha

    • Às 18h, na Rua Maria Quitéria, 136 – Ipanema

    Embaixadores da Folia

    • Às 18h, na Av. Nilo Peçanha – Centro

    Bloco da Caramuela

    • Às 17h, na Praça Jardim do Méier

    Senta que Eu Empurro

    • Às 18h, no Largo do Machado – Catete

    Escorrega mas não Cai

    • Às 17h, na Rua Sacadura Cabral, 335 – Saúde

    Bloco dos Bancários Vestiu uma Camisinha Listrada e Saiu por Aí

    • Às 17h, na Estátua Marielle Franco – Terminal Menezes Cortes – Centro

    Banda Cultural do Jiló

    • Às 16h, na Rua Pinto de Figueiredo, 26A – Tijuca

    Bloco da Sorveteria

    • Às 18h, na Rua Barros de Alarcão, 464 – Pedra de Guaratiba

    Boêmios da Lapa

    • Às 17:00, na Praça Cardeal Câmara, 71 – Lapa

    Cata Latas do Grajaú

    • Às 17h, na Praça Nobel, s/nº – Grajaú

    Meia Dúzia de Gatos Pingados

    • Às 18h, na Avenida Cônego Vasconcelos, 30 – Bangu

    Bloco Cultural e Carnavalesco Eu Sou Eu, Jacaré É Bicho D'Água

    • Às 16h, na Rua. Visconde de Abaeté, 137 – Vila Isabel

    Bloco das Piranhas do Jefinho

    • Às 18h na Rua Barros de Alarcão – Pedra de Guaratiba

    O.A.B.C Harmonia

    • Às 13h, na Rua Sacadura Cabral, 355 – Saúde

    Banda Carnavalesca Vai Tomar no Azul

    • Às 18h , na Praça Rio Grande do Norte – Rua Pernambuco, 530 – Engenho de Dentro

    Bloco Órfãos do Brizola

    • Às 16h, na Rua do Teatro, 29 – Centro

    Banda Turma dos 300 - Chega Mais Grajaú

    • Às 18h, na Rua Júlio Furtado, 84 (com Praça Edmundo Rego) – Grajaú

    Bloco Carnavalesco Vermelho e Preto e Coirmãos

    • Às 18h, na Rua Castelo de Guimarães – Padre Miguel

    Te Vejo por Dentro - Sou da Radiologia

    • Às 17h, na Rua Joaquim Silva, 15 – Centro
    * O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
