Carnaval 2026: veja a programação dos blocos de rua do Rio nesta sexta

Nesta sexta-feira (13), o desfile do Bloco das Carmelitas, no bairro de Santa Teresa, abre oficialmente a programação oficial do carnaval de rua do Rio de Janeiro. Serão 20 blocos espalhados por vários bairros da cidade.
A capital fluminense espera receber 6,8 milhões de foliões apenas nos blocos de rua. A Empresa Municipal de Turismo do Rio (Riotur) autorizou 462 blocos a desfilarem no carnaval carioca.
Bloco das Carmelitas
Bloco Carnavalesco Rola Preguiçosa Tarda mas não Falha
Embaixadores da Folia
Bloco da Caramuela
Senta que Eu Empurro
Escorrega mas não Cai
Bloco dos Bancários Vestiu uma Camisinha Listrada e Saiu por Aí
Banda Cultural do Jiló
Bloco da Sorveteria
Boêmios da Lapa
Cata Latas do Grajaú
Meia Dúzia de Gatos Pingados
Bloco Cultural e Carnavalesco Eu Sou Eu, Jacaré É Bicho D'Água
Bloco das Piranhas do Jefinho
O.A.B.C Harmonia
Banda Carnavalesca Vai Tomar no Azul
Bloco Órfãos do Brizola
Banda Turma dos 300 - Chega Mais Grajaú
Bloco Carnavalesco Vermelho e Preto e Coirmãos
Te Vejo por Dentro - Sou da Radiologia