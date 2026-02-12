Quinta, 12 de Fevereiro de 2026
Polícia Civil e Brigada Militar realizam operação Verão Sem Drogas para combate ao tráfico no Litoral Norte

A Polícia Civil e a Brigada Militar realizaram, na quarta-feira (11/2), a operação Verão Sem Drogas, uma ação integrada de repressão qualificada ao...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
12/02/2026 às 12h58
Operação no Litoral Norte resulta em prisões e apreensão de armas, drogas e dinheiro -Foto: DCS/Polícia Civil

A Polícia Civil e a Brigada Militar realizaram, na quarta-feira (11/2), a operação Verão Sem Drogas, uma ação integrada de repressão qualificada ao tráfico de entorpecentes e a outros crimes no Litoral Norte do Estado. As ações ocorrem no âmbito da Operação Verão Total , iniciativa do Governo do Rio Grande do Sul, que integra esforços de diferentes órgãos públicos estaduais. Por meio da Secretaria da Segurança Pública (SSP), o Estado enfrenta o crime organizado na região, com repressão ao tráfico e à circulação ilegal de armas de fogo para a preservação da ordem pública durante a alta temporada.

A operação contou com cerca de 200 policiais civis e militares, com atuação do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) e do Departamento de Polícia do Interior (DPI), além da Brigada Militar, por meio do Comando Regional de Polícia Militar Litoral (CRPM-L), do 8º e do 42º Batalhões de Polícia Militar. Foram cumpridas ordens judiciais em Osório, Tramandaí, Imbé, Cidreira, Balneário Pinhal, Capão da Canoa, Torres e Porto Alegre. Até o momento, três pessoas foram presas, além da apreensão de armas de fogo, drogas, dinheiro, celulares e balanças de precisão.

Repressão qualificada ao tráfico reforça enfrentamento ao crime organizado na alta temporada -Foto: DCS/Polícia Civil
Segundo o Diretor do Denarc, delegado Carlos Wendt, a iniciativa resulta da integração operacional entre as forças de segurança pública estaduais para o combate à criminalidade, que se intensifica no período de veraneio, caracterizado por aumento sazonal da população.

Operação Verão Total

A SSP é uma das maiores atuantes na Operação Verão Total. Durante todo o verão, ela é representada pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP), com emissão de carteiras de identidade; pela Polícia Civil e pela Brigada Militar, que realizam atividades educativas sobre trânsito voltadas à conscientização de crianças, além da repressão aos crimes; pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM), que promove ações de educação preventiva por meio do projeto Guarda-Vidas Mirim , além da proteção dos banhistas; e pelo Detran RS, que foca na redução de acidentes e na preservação da vida nas vias, especialmente em função do maior fluxo de veículos e pessoas nos balneários.

Balanço parcial

O litoral gaúcho está diferente. Até o momento, as ações da Operação Verão Total 2025/2026 resultaram em queda nos índices de criminalidade na região, em comparação à temporada passada. Houve queda consistente nos crimes mais graves, especialmente nas ocorrências com morte e nos roubos em via pública. Os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) caíram 63% no Litoral Sul e 50% no Litoral Norte. Já os roubos a pedestre tiveram queda de 54% no Litoral Sul e de 39% no Litoral Norte.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS) realizou, até o momento, 595 resgates e salvamentos, além de encontrar 1034 pessoas perdidas. Foram mais de 392 mil ações preventivas, apoiadas por uma estrutura de 112 guaritas no Litoral Norte, 29 no Litoral Sul e 22 em águas internas. O Projeto Guarda-Vidas Mirimatendeu 1.633 crianças de Norte a Sul do Estado e se tornou um forte aliado na disseminação de boas condutas, reforçando cuidados essenciais para um banho seguro.

Para o titular da SSP, Mário Ikeda, a redução nos principais indicadores se deve à intensificação das ações de segurança, com foco na prevenção e na proteção da população, especialmente em áreas de grande circulação. "O trabalho conjunto das forças e a presença do efetivo maior em locais estratégicos durante a Operação Verão Total nos trazem esses resultados e proporcionam também o aumento da sensação de segurança entre moradores e turistas, que podem aproveitar mais nossos balneários", disse.

Texto: Ascom/SSP
Edição: Secom

