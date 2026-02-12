Quinta, 12 de Fevereiro de 2026
19°C 36°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Caixa começa a pagar a parcela de fevereiro do programa Bolsa Família

Neste mês, o benefício será pago a cerca de 18,8 milhões de famílias brasileiras

Por: Andre Eberhardt Fonte: O Sul
12/02/2026 às 11h27
Caixa começa a pagar a parcela de fevereiro do programa Bolsa Família
(Foto: Divulgação)

A Caixa Econômica Federal começou a pagar nesta quinta-feira (12) a parcela de fevereiro do programa Bolsa Família. Os primeiros a receber são os beneficiários com NIS (Número de Inscrição Social) com final 1.

Neste mês, o benefício será pago a cerca de 18,8 milhões de famílias brasileiras. O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas há o pagamento de três adicionais.

O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até 6 meses de idade para garantir a alimentação das crianças, um acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro de R$ 150 a famílias com crianças de até 6 anos.

Os beneficiários podem consultar mais informações no aplicativo Caixa Tem.












■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp







* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Operação no Litoral Norte resulta em prisões e apreensão de armas, drogas e dinheiro -Foto: DCS/Polícia Civil
Segurança Pública Há 2 horas

Polícia Civil e Brigada Militar realizam operação Verão Sem Drogas para combate ao tráfico no Litoral Norte

A Polícia Civil e a Brigada Militar realizaram, na quarta-feira (11/2), a operação Verão Sem Drogas, uma ação integrada de repressão qualificada ao...

 -
Fazenda Há 3 horas

Contadores podem consultar integração de notas fiscais de seus clientes no Painel de Conformidade da Receita Estadual

Contadores com atuação no Rio Grande do Sul contam com uma ferramenta para auxiliar na regularização de seus clientes: um painel que mostra o perce...

 (Foto: Divulgação Rádio Uirapuru)
Titulo Eleitor Há 3 horas

Eleitor tem até dia 6 de maio para pedir transferência de domicílio

O ideal é não deixar para a última hora, já que o fechamento do cadastro costuma gerar longas filas de espera.

 (Foto: Arte- Sistema Província)
Tempo Há 3 horas

Áreas de instabilidade provocam aumento de nuvens e chuva nesta quinta-feira (12)

A chuva será irregular, típica de verão, mas há risco de chuva localmente forte com trovoadas e temporais localizados, especialmente, com vento forte
Geral Há 4 horas

Operação desarticula esquema de lavagem com movimentação de R$ 1,1 bi

Esquema envolve grupo empresarial de distribuição de eletrônicos

Tenente Portela, RS
35°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 36°
35° Sensação
2.85 km/h Vento
32% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h16 Nascer do sol
19h22 Pôr do sol
Sexta
34° 18°
Sábado
28° 19°
Domingo
28° 19°
Segunda
35° 20°
Terça
36° 20°
Últimas notícias
Tecnologia Há 16 minutos

Fraude em escala exige nova arquitetura de segurança digital
Câmara Há 16 minutos

Projeto estabelece regras para propostas legislativas de saque do FGTS
Economia Há 45 minutos

MCMV impulsiona empreendimentos e fortalece cadeia produtiva
Direitos Humanos Há 45 minutos

OAB-RJ terá plantão para orientar vítimas de violência contra mulher
Tecnologia Há 58 minutos

SISQUAL® WFM lança solução digital para gestão de documentos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,20 +0,37%
Euro
R$ 6,17 +0,31%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 363,852,08 -2,91%
Ibovespa
188,387,19 pts -0.65%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias