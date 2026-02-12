Caixa começa a pagar a parcela de fevereiro do programa Bolsa Família

A Caixa Econômica Federal começou a pagar nesta quinta-feira (12) a parcela de fevereiro do programa Bolsa Família. Os primeiros a receber são os beneficiários com NIS (Número de Inscrição Social) com final 1.

Neste mês, o benefício será pago a cerca de 18,8 milhões de famílias brasileiras. O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas há o pagamento de três adicionais.

O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até 6 meses de idade para garantir a alimentação das crianças, um acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro de R$ 150 a famílias com crianças de até 6 anos.

Os beneficiários podem consultar mais informações no aplicativo Caixa Tem.



























■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

















