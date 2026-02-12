Quinta, 12 de Fevereiro de 2026
Eleitor tem até dia 6 de maio para pedir transferência de domicílio

O ideal é não deixar para a última hora, já que o fechamento do cadastro costuma gerar longas filas de espera.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Rádio Uirapuru
12/02/2026 às 11h12
(Foto: Divulgação Rádio Uirapuru)

As eleições de 2026, marcadas para os dias 4 e 25 de outubro, vão definir presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Em Passo Fundo, eleitores que precisam fazer o primeiro título, regularizar a situação eleitoral, cadastrar a biometria ou mudar o local de votação devem procurar a Justiça Eleitoral até 6 de maio.

A chefe do cartório eleitoral de Passo Fundo, Sorreila Vivian, reforça que o ideal é não deixar para a última hora, já que o fechamento do cadastro costuma gerar longas filas de espera.

 

Conforme Sorreila, quem precisa fazer o primeiro título, regularizar o título cancelado, fazer a biometria ou alterar o local de votação, seja para votar em outro município ou dentro do mesmo município, tem até o próximo dia 6 de maio. Esses serviços só voltam a ser prestados após as eleições de 2026, provavelmente em novembro. Por isso, é muito importante procurar atendimento o quanto antes.

Ela também lembra que é necessário levar documentação completa para agilizar o atendimento. É preciso apresentar documento oficial de identificação original e comprovante atual de endereço. Para quem for do gênero masculino e estiver fazendo o primeiro título no ano em que completa 19 anos, é obrigatória a apresentação do comprovante de quitação com o serviço militar.

Segundo a chefe do cartório, no site tre-rs.jus.br, em serviços eleitorais, os eleitores também encontram atendimentos online, como consulta da situação do título, emissão de certidões, verificação de débitos e pagamento via PIX. Em caso de dúvidas, o cartório eleitoral de Passo Fundo atende pelos telefones (54) 99920-715 e (54) 99992-718.




