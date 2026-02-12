Áreas de instabilidade provocam aumento de nuvens e chuva nesta quinta-feira (12)

A massa de ar quente sobre o território gaúcho ganha mais umidade a partir desta quinta-feira, e vai favorecer mais um dia de forte e intenso calor, e também, a formação de áreas de instabilidade. Hoje, em Tenente Portela e na Região Celeiro, o sol predomina pela manhã, mas no decorrer da tarde para a noite, áreas de instabilidade provocam aumento de nuvens e chuva. A chuva será irregular, típica de verão, mas há risco de chuva localmente forte com trovoadas e temporais localizados, especialmente, com vento forte.

A temperatura na madrugada ficou entre 21°C e 23°C, em grande parte da região e, durante o dia, volta a esquentar acentuadamente, provocando intenso calor e abafamento. As máximas, em geral, vão ficar entre 34°C e 36°C, mas em alguns pontos mais quentes podem até chegar entre 37°C e 39°C, como ontem.

Na sexta, muitas nuvens provocam chuva no decorrer do dia. Inclusive, já chove pela manhã, em algumas áreas. Segue o risco de chuva localmente forte e de temporais localizados, e vai subir menos a temperatura, mas ainda provoca calor e abafamento. As máximas vão ficar entre 29°C e 31°C.

No final de semana, o sol até aparece pela manhã, mas o tempo vai ficar instável e chove no decorrer da tarde pra noite, tanto no sábado como no domingo. Persiste o risco de chuva localmente forte e de temporais localizados. No sábado, as máximas voltam a ficar entre 29°C e 31°C e no domingo vão atingir entre 27°C e 29°C.













