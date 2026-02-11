Governo do Estado viabiliza nova pavimentação em Sarandi por meio do Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Logística e Transportes (Selt), assinou, nesta quarta-feira (11/2), a ordem de início das obras de pavimentação asfáltica de um trecho da estrada Guerino Pasqualotto, no município de Sarandi, que faz a ligação entre a ERS-404 e a ERS-324. O investimento previsto para a obra é de R$ 1,9 milhões e o prazo estimado de conclusão é de até seis meses.

A obra integra o Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico (Piaa) , iniciativa do governo estadual que busca fortalecer a malha viária a partir de parcerias com a iniciativa privada. A ação permite que empresas financiem os serviços com abatimento de até 5% no ICMS devido no ano anterior.

A pavimentação da estrada Guerino Pasqualotto qualificará a infraestrutura viária do município, assegurando melhores condições de tráfego, maior segurança aos usuários e mais eficiência no escoamento da produção. Além disso, quando totalmente pavimentada, deve reduzir em até 20 quilômetros a distância entre Sarandi e Passo Fundo.

Programa impulsiona a competitividade do RS

O titular da Selt, Juvir Costella, ressaltou a importância do programa para o fortalecimento da competitividade do Rio Grande do Sul. “Por meio do Piaa, estamos ampliando a malha de acessos pavimentados em todas as regiões do Estado, com planejamento, responsabilidade fiscal e parceria com o setor produtivo. São investimentos que geram desenvolvimento, atraem novos empreendimentos e melhoram a qualidade de vida da população”, afirmou.

O prefeito de Sarandi, Pablo Mari, destacou que a obra é relevante para todo o norte gaúcho. “Essa estrada faz uma ligação do município de Sarandi com a ERS-324, encurtando a distância até Passo Fundo e, junto a ponte que foi construída entre Ronda Alta e Campinas do Sul, encurta em 85 quilômetros a ligação até Erechim. Então, essa pavimentação tem uma importância grande no desenvolvimento econômico do município e de toda a região. É uma estrada que a cidade deseja há décadas e, agora, com essa parceria com o governo do Estado, a gente pode colocar mais uma etapa em execução, chegando mais perto do sonho dos sarandienses”, destacou.

Participam da parceria as empresas Águas Minerais Sarandi, Cotrisal Agroindustrial Cooperativa, Indústria de Móveis Finger, MD – Indústria de Aditivos e Condimentos e a construtora Construbrás.