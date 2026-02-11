Quinta, 12 de Fevereiro de 2026
19°C 36°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado viabiliza nova pavimentação em Sarandi por meio do Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Logística e Transportes (Selt), assinou, nesta quarta-feira (11/2), a ordem de início das obras de p...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
11/02/2026 às 20h37
Governo do Estado viabiliza nova pavimentação em Sarandi por meio do Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico
Prefeito e representantes de empresas de Sarandi participam de assinatura da ordem de início das obras do Piaa -Foto: Fabrício Santos/Selt

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Logística e Transportes (Selt), assinou, nesta quarta-feira (11/2), a ordem de início das obras de pavimentação asfáltica de um trecho da estrada Guerino Pasqualotto, no município de Sarandi, que faz a ligação entre a ERS-404 e a ERS-324. O investimento previsto para a obra é de R$ 1,9 milhões e o prazo estimado de conclusão é de até seis meses.

A obra integra o Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico (Piaa) , iniciativa do governo estadual que busca fortalecer a malha viária a partir de parcerias com a iniciativa privada. A ação permite que empresas financiem os serviços com abatimento de até 5% no ICMS devido no ano anterior.

A pavimentação da estrada Guerino Pasqualotto qualificará a infraestrutura viária do município, assegurando melhores condições de tráfego, maior segurança aos usuários e mais eficiência no escoamento da produção. Além disso, quando totalmente pavimentada, deve reduzir em até 20 quilômetros a distância entre Sarandi e Passo Fundo.

Programa impulsiona a competitividade do RS

O titular da Selt, Juvir Costella, ressaltou a importância do programa para o fortalecimento da competitividade do Rio Grande do Sul. “Por meio do Piaa, estamos ampliando a malha de acessos pavimentados em todas as regiões do Estado, com planejamento, responsabilidade fiscal e parceria com o setor produtivo. São investimentos que geram desenvolvimento, atraem novos empreendimentos e melhoram a qualidade de vida da população”, afirmou.

O prefeito de Sarandi, Pablo Mari, destacou que a obra é relevante para todo o norte gaúcho. “Essa estrada faz uma ligação do município de Sarandi com a ERS-324, encurtando a distância até Passo Fundo e, junto a ponte que foi construída entre Ronda Alta e Campinas do Sul, encurta em 85 quilômetros a ligação até Erechim. Então, essa pavimentação tem uma importância grande no desenvolvimento econômico do município e de toda a região. É uma estrada que a cidade deseja há décadas e, agora, com essa parceria com o governo do Estado, a gente pode colocar mais uma etapa em execução, chegando mais perto do sonho dos sarandienses”, destacou.

Participam da parceria as empresas Águas Minerais Sarandi, Cotrisal Agroindustrial Cooperativa, Indústria de Móveis Finger, MD – Indústria de Aditivos e Condimentos e a construtora Construbrás.

Texto: Ascom Selt
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 7 horas

Violações no Grok continuam, dizem MPF, ANPD e Senacon

Entidades exigem fim de conteúdo sexualizado em ferramenta de IA
Geral Há 8 horas

Morre James Van Der Beek, protagonista da série Dawson’s Creek

Ator tinha 48 anos e sofria de câncer colorretal

 Na abertura do ano legislativo na terça-feira (10/2), Leite lembrou que concessões são utilizadas pelo governo federal no RS -Foto: Vitor Rosa/Secom
Executivo Há 10 horas

Governador Eduardo Leite vai espontaneamente à CPI dos Pedágios defender projeto de concessão de estradas

Em uma demonstração de confiança e convicção no plano de concessões de rodovias para superar o gargalo da logística em estradas no Estado, o govern...

 Na abertura do ano legislativo na terça-feira (10/2), Leite lembrou que concessões são utilizadas pelo governo federal no RS -Foto: Vitor Rosa/Secom
Executivo Há 10 horas

Governador Eduardo Leite vai expontaneamente à CPI dos Pedágios defender projeto de concessão de estradas

Em uma demonstração de confiança e convicção no plano de concessões de rodovias para superar o gargalo da logística em estradas no Estado, o govern...

 -
Fazenda Há 10 horas

IPVA 2026 pode ficar até 21,6% mais barato para quem pagar em fevereiro

Os proprietários de veículos que ainda não quitaram o IPVA 2026 têm, ao longo de fevereiro, uma nova oportunidade de economizar no pagamento do imp...

Tenente Portela, RS
21°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 36°
21° Sensação
1.04 km/h Vento
74% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h16 Nascer do sol
19h22 Pôr do sol
Sexta
34° 18°
Sábado
28° 19°
Domingo
28° 19°
Segunda
35° 20°
Terça
36° 20°
Últimas notícias
Justiça Há 3 horas

Associações de juízes defendem no STF manutenção de penduricalhos
Justiça Há 3 horas

PF pede a Fachin suspeição de Toffoli no inquérito do Banco Master
Tecnologia Há 5 horas

AlphaTON Capital no Consensus Hong Kong: Revelando a Infraestrutura IA Confidencial para 1 Bilhão de Usuários
Justiça Há 6 horas

Senadores se reúnem com Fachin e pedem acesso à inquérito do Master
Senado Federal Há 6 horas

Renan Calheiros defende acesso irrestrito da CAE às investigações sobre o Master

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,18 +0,05%
Euro
R$ 6,15 +0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 369,404,75 -1,11%
Ibovespa
189,699,13 pts 2.03%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias