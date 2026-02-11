Quinta, 12 de Fevereiro de 2026
Morre James Van Der Beek, protagonista da série Dawson’s Creek

Ator tinha 48 anos e sofria de câncer colorretal

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
11/02/2026 às 19h28

Morreu nesta quarta-feira (11), aos 48 anos, o ator James Van Der Beek. Ele tinha câncer colorretal e se tratava desde 2024, quando anunciou a doença.

A confirmação da morte foi feita no Instagram:

“Nosso amado James David Van Der Beek morreu de forma tranquila nesta manhã. Ele viveu seus últimos dias com coragem, fé e graça. Há muito a compartilhar em relação a seus desejos, amor pela humanidade e a sacralidade do tempo. Essa hora chegará. Neste momento, pedimos por privacidade enquanto choramos a perda do nosso amado marido, pai, filho, irmão e amigo”.

Sucesso

James ficou muito conhecido em vários países quando protagonizou a série adolescente Dawson’s Creek, que estrou em 1998 e foi exibida até 2003. O seriado mostrava um grupo de quatro jovens amigos que lidavam com questões como amor, amizade, se tornar um adulto e ter responsabilidades.

A série também tornou famosos os atores Joshua Jackson e Katie Holmes, que também era coprotagonistas ao lado de James.

Carreira

Nascido em 1977, o ator estreou na TV em 1993, fazendo uma pequena participação na série Clarissa Sabe Tudo. Em 1998 fez seu primeiro filme, Harvest. No mesmo ano foi escalado para se tornar o protagonista de Dawson’s Creek, seriado que se tornou fenômeno mundial.

Ao mesmo tempo em que estava na série, James também se dedicava ao cinema em filmes como Todo Mundo em Pânico (2000), O Império (do Besteirol) Contra-Ataca (2001), entre outros.

Após o final de Dawson’s Creek, o ator seguiu trabalhando no cinema em produções como Final Draft e Alerta de Perigo, ambos de 2007, e também aos seriados com presença em episódios de Lei & Ordem: Unidade de Vítimas Especiais (2012), CSI: Cyber (2015), Família Moderna (2017), entre outras. O último trabalho dele foi no filme Outro Amor Fora do Tempo, de 2025.

James Van Der Beek deixa esposa e seis filhos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Últimas notícias
