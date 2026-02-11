Governador Eduardo Leite vai espontaneamente à CPI dos Pedágios defender projeto de concessão de estradas

Em uma demonstração de confiança e convicção no plano de concessões de rodovias para superar o gargalo da logística em estradas no Estado, o governador Eduardo Leite irá expontaneamente à CPI dos Pedágios da Assembleia Legislativa defender a proposta. Já no seu discurso na sessão de abertura do ano legislativo da Assembleia Legilativa na terça-feira (10/2), Leite foi enfático sobre essa determinação, e sua presença na CPI reforça sua disposição de evitar que as concessões possam servir de palanque político. O líder do governo na Assembleia, deputado Frederico Antunes, encaminhou o documento enviado pelo governador com sua disposição em falar na CPI.

Leite lembra que as concessões são alternativas legítimas e amplamente utilizadas tanto no governo federal quando nos Estados, independentemente de cores partidárias. “O atual governo federal, com o qual guardamos profundas divergências, já percebeu que esse é o caminho para o desenvolvimento da infraestrutura viária ao encaminhar dezenas de concessões pelo país, inclusive aqui no Rio Grande do Sul”, reforçou Leite em seu discurso para os deputados.

Os projetos gaúchos de concessão foram auditados e, nas palavras do representante do Tribunal de Contas do Estado na própria CPI, não apresentam qualquer irregularidade. “O debate é legítimo. A crítica é saudável. O que não contribui é o uso político do medo, da desinformação e da confusão”, completou Leite.

“Durante 40 anos, o Estado conseguiu duplicar, por meio do Daer, apenas 50 quilômetros de estradas. Com as concessões, que tanto mobilizam o interesse legítimo desse Parlamento, vamos duplicar 600 quilômetros em apenas dez anos. É disso que se trata. De decidir se queremos um Estado preso ao passado ou preparado para o futuro. De escolher entre a inércia e a transformação”, destacou o governador.

Blocos 1 e 2 de concessões

O Bloco 1, que já foi apresentado para a sociedade por meio de audiências públicas e segue sendo aprimorado, é composto por 412,6 quilômetros de extensão e conta com trechos das estradas ERS-020, ERS-040, ERS-115, ERS-118, ERS-235, ERS-239, ERS-466, ERS-474. Uma nova rodovia, a ERS-010, fará parte do bloco, com pista dupla, dois sentidos de circulação e 41,4 quilômetros de extensão entre o entroncamento com a BR-290, em Porto Alegre, e a ERS-239, em Sapiranga, sendo uma alternativa à BR-116. Ao todo, serão 454 quilômetros concedidos à iniciativa privada. São 27 municípios beneficiados, o que representa 34% da população do Rio Grande do Sul

O Bloco 2, que já teve seu edital publicado, contempla 409 quilômetros de extensão de rodovias, abrangendo trechos da ERS-128, ERS-129, ERS-130, ERS-135, ERS-324 e RSC-453. A concessão prevê 182 quilômetros de duplicações, 71,5 quilômetros de terceiras faixas, 745 quilômetros de acostamento e 37 passarelas de pedestres, entre outros benefícios. Atualmente, todas as rodovias mencionadas são de pistas simples, com alguns trechos com terceiras faixas. O Bloco 2, que também contará com o sistema free flow, compreende 32 cidades, que representam 17,5% da população do Estado.