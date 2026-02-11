IPVA 2026 pode ficar até 21,6% mais barato para quem pagar em fevereiro

Os proprietários de veículos que ainda não quitaram o IPVA 2026 têm, ao longo de fevereiro, uma nova oportunidade de economizar no pagamento do imposto. A combinação do desconto por antecipação com os benefícios dos programas Bom Motorista e Bom Cidadão pode reduzir o valor em até 21,6% neste mês.

O desconto de antecipação para fevereiro é de 2%, válido tanto para quem vai pagar em cota única quanto para quem está quitando a segunda parcela do parcelamento iniciado em janeiro. A partir deste mês, quem não aderiu ao parcelamento em janeiro só poderá pagar o imposto em parcela única até 30 abril. O vencimento é único para toda a frota, independentemente do final da placa.

Descontos se somam e fazem diferença no bolso

Além da antecipação, seguem válidos os descontos do Bom Motorista e Bom Cidadão. O Bom Motorista concede abatimento para condutores que não cometeram infrações de trânsito, variando conforme o tempo sem multas: 15% para três anos, 10% para dois anos e 5% para um ano.

Já o Bom Cidadão, vinculado ao programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG), beneficia quem solicita a inclusão do CPF nas compras. O desconto é de 5% para quem acumulou 150 notas ou mais, 3% para quem tem entre 100 e 149, e 1% para quem registrou de 51 a 99 documentos fiscais.

Em fevereiro, a soma dos benefícios pode chegar a 21,60%, percentual máximo previsto para este mês. Em março, o desconto pela antecipação cai para 1%, reduzindo o abatimento total.

Parcelamento prossegue até junho

Quem optou pelo parcelamento em janeiro deve ficar atento ao calendário. As parcelas devem ser pagas mensalmente, até junho, sempre pelos canais oficiais. No parcelamento, os descontos de antecipação são aplicados apenas nas três primeiras parcelas: 3% em janeiro, 2% em fevereiro e 1% em março. Lembrando que os motoristas que possuem os benefícios do Bom Cidadão e do Bom Motorista podem obter um desconto ainda maior nas parcelas dois e três.

Para quem utiliza o Pix, é necessário gerar um novo QR Code a cada mês. O pagamento também pode ser feito pela rede credenciada de bancos.

IPVA 2026 vence em 30 de abril

Todos os proprietários de veículos que não aderiram ao parcelamento em janeiro devem efetuar o pagamento do IPVA 2026 até 30 de abril, em cota única. O vencimento é único para toda a frota, independentemente do final da placa.

Atenção contra as tentativas de golpe

A Secretaria da Fazenda alerta que não envia links nem boletos para cobrança do IPVA. O pagamento deve ser feito apenas pelos canais oficiais. No Pix, confira sempre o beneficiário antes de concluir a operação:

Nome: IPVA Sefaz/RS

IPVA Sefaz/RS CNPJ: 87.958.674/0001-81

87.958.674/0001-81 Instituição:Banco do Estado do RS S.A.

Serviço

Quem paga?



Proprietários de veículos fabricados a partir de 2007, exceto os isentos por lei.





Como pagar?



Pelo pelo site ou pelo aplicativo IPVA RS , com login gov.br (nível prata ou ouro).



Também é possível pagar informando placa e Renavam nos bancos credenciados: Banrisul Bradesco (correntistas) Banco do Brasil (correntistas) Sicredi Sicoob lotéricas da Caixa.



O pagamento via Pix está disponível em mais de 760 instituições.





Posso quitar outras pendências?



Sim. Multas de trânsito e a taxa de licenciamento podem ser pagas junto com o IPVA nos mesmos canais.





