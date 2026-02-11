Quinta, 12 de Fevereiro de 2026
19°C 36°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Entre o Primeiro Sol e o Vento Minuano: BR-101 muito mais que uma rodovia

​“A BR-101 não é apenas a rodovia federal mais longa do Brasil; é uma veia aberta por onde o país pulsa.”

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província
11/02/2026 às 16h24
Entre o Primeiro Sol e o Vento Minuano: BR-101 muito mais que uma rodovia
Foto: Divulgação Wikipedia

​Diante de uma placa simples no Rio Grande do Norte, o Brasil se revela inteiro. A BR-101 nasce no "calcanhar do mundo", em Touros, e corre sem pedir licença até o pampa gaúcho. São 4.765 quilômetros costurando o litoral, unindo ventos e sotaques em uma única pulsação.

​Um Mosaico de Identidades

​Cada quilômetro percorrido é uma página virada em um livro de memórias vivas:

​Rio Grande do Norte e Paraíba: Onde tudo começa. O cheiro de salitre invade a cabine e as falésias coloridas guardam o segredo do primeiro sol da América.

​Pernambuco e Alagoas: A estrada corta os canaviais históricos. Entre o verde da cana e o azul-turquesa de Maceió, a 101 se torna um caminho de sabores, do bolo de rolo à tapioca quente na beira do asfalto.

​Sergipe e Bahia: Aqui a estrada se alarga em misticismo. Passar pela Bahia é sentir o tempo desacelerar entre os coqueirais e as cidades históricas que viram o Brasil nascer. É o trecho onde o dendê perfuma a viagem.

​Espírito Santo: Onde a serra abraça o mar. O relevo desenha curvas que revelam o brilho das águas capixabas, um descanso para os olhos de quem cruza o país.

​Rio de Janeiro: A 101 torna-se a "Rio-Santos", uma das estradas mais bonitas do mundo. É o abraço da Mata Atlântica com as baías de Angra e Paraty, onde o asfalto parece flutuar sobre o oceano.

​São Paulo: O coração pulsante. A rodovia serve de artéria para o maior porto da América Latina, Santos, misturando o som das buzinas com o grito das gaivotas.

​Paraná e Santa Catarina: O ar esfria e a estrada se torna um desfile de praias badaladas e serras imponentes. Em solo catarinense, a duplicação trouxe modernidade, mas a vista do Morro dos Cavalos mantém a nostalgia intocada.

​Rio Grande do Sul: O destino final. Em São José do Norte, a estrada se despede com a serenidade das lagunas e o vento minuano, lembrando que toda jornada tem seu porto, mas a saudade nunca para.

​"A BR-101 não é apenas a rodovia federal mais longa do Brasil; é uma veia aberta por onde o país pulsa."

​O Que as Curvas Não Contam

​Economia e Vida: Ela liga portos estratégicos e polos industriais, mas sua verdadeira carga é feita de sonhos, famílias em férias e o cansaço heróico dos caminhoneiros na madrugada.

​O Tempo Passa, a Estrada Fica: Desde a década de 50, ela viu o rádio de pilha virar streaming e o mapa de papel virar satélite. As cicatrizes do asfalto são as marcas do nosso próprio crescimento.

​Quem passa pela 101 não atravessa apenas fronteiras estaduais. Atravessa o tempo. Atravessa a própria vida.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 7 horas

Violações no Grok continuam, dizem MPF, ANPD e Senacon

Entidades exigem fim de conteúdo sexualizado em ferramenta de IA

 Prefeito e representantes de empresas de Sarandi participam de assinatura da ordem de início das obras do Piaa -Foto: Fabrício Santos/Selt
Transportes Há 7 horas

Governo do Estado viabiliza nova pavimentação em Sarandi por meio do Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Logística e Transportes (Selt), assinou, nesta quarta-feira (11/2), a ordem de início das obras de p...
Geral Há 8 horas

Morre James Van Der Beek, protagonista da série Dawson’s Creek

Ator tinha 48 anos e sofria de câncer colorretal

 Na abertura do ano legislativo na terça-feira (10/2), Leite lembrou que concessões são utilizadas pelo governo federal no RS -Foto: Vitor Rosa/Secom
Executivo Há 10 horas

Governador Eduardo Leite vai espontaneamente à CPI dos Pedágios defender projeto de concessão de estradas

Em uma demonstração de confiança e convicção no plano de concessões de rodovias para superar o gargalo da logística em estradas no Estado, o govern...

 Na abertura do ano legislativo na terça-feira (10/2), Leite lembrou que concessões são utilizadas pelo governo federal no RS -Foto: Vitor Rosa/Secom
Executivo Há 10 horas

Governador Eduardo Leite vai expontaneamente à CPI dos Pedágios defender projeto de concessão de estradas

Em uma demonstração de confiança e convicção no plano de concessões de rodovias para superar o gargalo da logística em estradas no Estado, o govern...

Tenente Portela, RS
21°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 36°
21° Sensação
1.04 km/h Vento
74% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h16 Nascer do sol
19h22 Pôr do sol
Sexta
34° 18°
Sábado
28° 19°
Domingo
28° 19°
Segunda
35° 20°
Terça
36° 20°
Últimas notícias
Justiça Há 4 horas

Associações de juízes defendem no STF manutenção de penduricalhos
Justiça Há 4 horas

PF pede a Fachin suspeição de Toffoli no inquérito do Banco Master
Tecnologia Há 5 horas

AlphaTON Capital no Consensus Hong Kong: Revelando a Infraestrutura IA Confidencial para 1 Bilhão de Usuários
Justiça Há 6 horas

Senadores se reúnem com Fachin e pedem acesso à inquérito do Master
Senado Federal Há 7 horas

Renan Calheiros defende acesso irrestrito da CAE às investigações sobre o Master

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,18 +0,05%
Euro
R$ 6,15 +0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 369,050,32 -1,20%
Ibovespa
189,699,13 pts 2.03%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias