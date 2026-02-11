Entre o Primeiro Sol e o Vento Minuano: BR-101 muito mais que uma rodovia

​Diante de uma placa simples no Rio Grande do Norte, o Brasil se revela inteiro. A BR-101 nasce no "calcanhar do mundo", em Touros, e corre sem pedir licença até o pampa gaúcho. São 4.765 quilômetros costurando o litoral, unindo ventos e sotaques em uma única pulsação.

​Um Mosaico de Identidades

​Cada quilômetro percorrido é uma página virada em um livro de memórias vivas:

​Rio Grande do Norte e Paraíba: Onde tudo começa. O cheiro de salitre invade a cabine e as falésias coloridas guardam o segredo do primeiro sol da América.

​Pernambuco e Alagoas: A estrada corta os canaviais históricos. Entre o verde da cana e o azul-turquesa de Maceió, a 101 se torna um caminho de sabores, do bolo de rolo à tapioca quente na beira do asfalto.

​Sergipe e Bahia: Aqui a estrada se alarga em misticismo. Passar pela Bahia é sentir o tempo desacelerar entre os coqueirais e as cidades históricas que viram o Brasil nascer. É o trecho onde o dendê perfuma a viagem.

​Espírito Santo: Onde a serra abraça o mar. O relevo desenha curvas que revelam o brilho das águas capixabas, um descanso para os olhos de quem cruza o país.

​Rio de Janeiro: A 101 torna-se a "Rio-Santos", uma das estradas mais bonitas do mundo. É o abraço da Mata Atlântica com as baías de Angra e Paraty, onde o asfalto parece flutuar sobre o oceano.

​São Paulo: O coração pulsante. A rodovia serve de artéria para o maior porto da América Latina, Santos, misturando o som das buzinas com o grito das gaivotas.

​Paraná e Santa Catarina: O ar esfria e a estrada se torna um desfile de praias badaladas e serras imponentes. Em solo catarinense, a duplicação trouxe modernidade, mas a vista do Morro dos Cavalos mantém a nostalgia intocada.

​Rio Grande do Sul: O destino final. Em São José do Norte, a estrada se despede com a serenidade das lagunas e o vento minuano, lembrando que toda jornada tem seu porto, mas a saudade nunca para.

​"A BR-101 não é apenas a rodovia federal mais longa do Brasil; é uma veia aberta por onde o país pulsa."

​O Que as Curvas Não Contam

​Economia e Vida: Ela liga portos estratégicos e polos industriais, mas sua verdadeira carga é feita de sonhos, famílias em férias e o cansaço heróico dos caminhoneiros na madrugada.

​O Tempo Passa, a Estrada Fica: Desde a década de 50, ela viu o rádio de pilha virar streaming e o mapa de papel virar satélite. As cicatrizes do asfalto são as marcas do nosso próprio crescimento.

​Quem passa pela 101 não atravessa apenas fronteiras estaduais. Atravessa o tempo. Atravessa a própria vida.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp