Celesc reforça dicas de segurança com a rede elétrica durante o Carnaval

Foto: Divulgação/Celesc

Com a chegada do Carnaval, período marcado por grande circulação de pessoas em praias, ruas e eventos ao ar livre, a Celesc alerta para cuidados essenciais com a rede elétrica. A distribuidora reforça que atitudes simples podem evitar acidentes graves e garantir uma folia segura para todos.

Entre as principais orientações estão manter distância de fios caídos, não improvisar ligações elétricas em barracas e estruturas temporárias, além de redobrar a atenção com enfeites metálicos, serpentinas e equipamentos próximos à rede.

O gerente de Segurança e Saúde da Celesc, Helton Perraro, destaca que o Carnaval exige atenção especial por envolver montagens provisórias, a exemplo de palcos e arquibancadas, além de grande movimentação em espaços públicos.

“O planejamento e a prevenção são o melhor caminho para evitar acidentes e proteger vidas”, afirma Perraro.

Principais dicas de segurança da Celesc para o Carnaval:

Nunca se aproxime de fios caídos ou cabos soltos. Considere a rede sempre energizada.

Não faça ligações improvisadas em trios elétricos, barracas ou palcos.

Nunca use serpentinas metálicas e objetos condutores próximos à rede.

Cuidado ao instalar iluminação decorativa: utilize materiais certificados e profissionais habilitados.

Não suba em postes, árvores ou estruturas próximas aos cabos de energia. Em arquibancadas, sacadas e trios elétricos, cuidado com a proximidade à rede.

A Celesc lembra que situações envolvendo eletricidade podem ter consequências graves e reforça que equipes estarão de prontidão durante todo o período de Carnaval para atender ocorrências e garantir a segurança do sistema elétrico.

Canais oficiais

A população pode acionar a Celesc pelo telefone 0800 048 0196 ou pelo aplicativo oficial da companhia. Em caso de emergência acione a Celesc.