SP: Polícia cumpre mil pedidos de prisão contra agressores de mulheres

Até a última atualização, as autoridades prenderam 150 condenados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
11/02/2026 às 14h58
SP: Polícia cumpre mil pedidos de prisão contra agressores de mulheres
© Joédson Alves/Agência Brasil

A Polícia Civil de São Paulo fez uma operação nesta quarta-feira (11) para cumprir mais de mil mandados de prisão contra agressores de mulheres em todo o estado.

Até a última atualização, as autoridades já haviam prendido 150 condenados pela Justiça que estavam em várias cidades paulistas.

Junto dos criminosos, a polícia apreendeu quatro armas de fogo irregulares.

“São agressores condenados que buscamos colocar atrás das grades para garantir à mulher o direito de viver livre e com segurança”, disse a delegada Cristiane Braga em nota oficial.

Esta operação, que busca uma maior segurança para o carnaval, teve início na segunda-feira (9) e hoje é o principal dia da ação policial.

DENGUE
